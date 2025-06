Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan u takua me shefin ekzekutiv të kompanisë Tesla, Elon Musk, të dielën në qytetin e Nju Jorkut, duke e ftuar atë në Türkiye dhe duke i kërkuar të krijojë fabrikën e shtatë Tesla atje.

Gjatë takimit, i cili u zhvillua në Shtëpinë Turke (e quajtur edhe Qendra Turkevi) në Manhatan, presidenti Erdoğan informoi Muskun, themeluesin e kompanive Tesla dhe SpaceX, për “përparimet teknologjike të Türkiyes, si dhe Vizionin e Türkiyes Digjitale dhe Strategjinë Kombëtare të Inteligjencës Artificiale”, tha në një njoftim Drejtoria e Komunikimeve e Türkiyes.

Duke kujtuar se me makinën elektrike turke Togg që goditi rrugët në Türkiye, Tesla hyri në tregun turk, Erdoğan i bëri thirrje kompanisë Tesla të krijojë fabrikën e saj të shtatë në Türkiye, thuhet në deklaratë.

“Presidenti Erdoğan deklaroi se mundësitë për bashkëpunim me SpaceX mund të lindin nëpërmjet hapave të ndërmarrë dhe që do të ndërmerren si pjesë e programit hapësinor të Türkiyes dhe e ftoi Muskun në Teknofest që do të mbahet në İzmir”, shtoi ai.

Sipas deklaratës nga Drejtoria Turke e Komunikimeve, Musk në këmbim tha se shumë furnizues turq tashmë po punojnë me kompaninë Tesla dhe se Türkiye është ndër kandidatët më të rëndësishëm për fabrikën e ardhshme.

Në përgjigje të ofertës së Presidentit Erdoğan për bashkëpunim me shërbimin satelitor Starlink të SpaceX, si dhe në inteligjencën artificiale, Musk tha se ata dëshirojnë të punojnë me autoritetet turke për të marrë licensën e nevojshme për të ofruar shërbime satelitore Starlink në Türkiye, thuhet në njoftim.

Gjatë takimit, Erdoğan përmendi gjithashtu suksesin e Türkiyes në prodhimin e mjeteve ajrore pa pilot Bayraktar TB2 (UAV), ndërsa Musk u përgjigj duke thënë se ishte i vetëdijshëm për interesin e botës për dronët Bayraktar.