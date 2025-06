Vetëm presidenti rus dhe ukrainas mund të vendosin se kur do të përfundojë lufta në Ukrainë, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan.

Në një intervistë për Shërbimin Publik (PBS), transmetuesi publik amerikan, Erdoğan theksoi se nuk mund të japë një kornizë kohore për përfundimin e luftës në Ukrainë.

“Nuk është e mundur të jepet një datë se kur do të përfundojë kjo luftë apo sa do të zgjasë ajo”, tha Erdoğan.

"Vetëm liderët e të dyja palëve mund t'ju thonë këtë," shtoi presidenti turk, duke iu referuar presidentit rus Vlladimir Putin dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky.

I pyetur për bisedimet e tij me Putinin rreth luftës, presidenti Erdoğan tha se përplasjet pritej të vazhdonin për një "periudhë më të gjatë".

“Ne duam të shpresojmë se lufta do të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur dhe zoti Putin është në anën e përfundimit të luftës sa më shpejt të jetë e mundur”, tha presidenti turk.

Erdoğan tha gjithashtu se Rusia është po aq e besueshme sa Perëndimi.

“Nuk kam arsye për të mos u besuar atyre”. Në masën që Perëndimi është i besueshëm, Rusia është po aq e besueshme. Për 50 vitet e fundit, ne kemi pritur në pragun e BE-së. Dhe në këtë moment i besoj Rusisë po aq sa i besoj Perëndimit”, tha Erdoğan.

I pyetur në lidhje me komentet e tij të fundit për një ndarje të mundshme nga Bashkimi Evropian nëse është e nevojshme, presidenti Erdoğan tha se Türkiye u kushton rëndësi të madhe vendimeve të marra nga BE-ja dhe do të mirëpriste çdo hap pozitiv përpara.

“Türkiye ka qëndruar në pragun e BE-së për pesë dekadat e fundit dhe ne kemi qenë gjithmonë të vetëmjaftueshëm. Asnjëherë nuk u mbështetëm në kontributet apo mbështetjen që morëm nga BE-ja, kështu që nuk kemi nevojë as për të”, shtoi presidenti i Türkiyes.

Negociatat e anëtarësimit në BE, çështja e anëtarësimit suedez në NATO

Erdoğan përsëriti gjithashtu se aplikimi i Suedisë për në NATO dhe pozicioni aktual i Türkiyes në negociatat e pranimit në BE janë dy çështje të veçanta.

"Ne kemi deklaruar vazhdimisht se jemi gati të mbështesim Suedinë për t'u anëtarësuar në NATO, por Suedia duhet të dalë dhe të përmbushë premtimet e saj sepse ne ende shohim terroristë që ecin lirshëm në rrugët e Stokholmit," tha presidenti turk, duke kujtuar mbështetësit e Organizatat terroriste PKK dhe FETO në atë vend. Ai vazhdimisht i bëri thirrje Stokholmit të ndërmarrë veprime kundër këtyre organizatave terroriste.

Finlanda dhe Suedia aplikuan për anëtarësim në NATO menjëherë pasi Rusia nisi një luftë kundër Ukrainës në shkurt 2022.

Megjithëse Türkiye ka miratuar anëtarësimin e Finlandës në NATO, Ankaraja pret që Suedia të përmbushë detyrimet e saj, të cilat përfshijnë mosstrehimin e terroristëve ose mbështetësve të tyre dhe moslehtësimin e veprimeve të tyre.

Erdoğan tha se aplikimi i Suedisë për t'u anëtarësuar në NATO është duke u vlerësuar nga Asambleja e Madhe Kombëtare e Republikës së Türkiyes dhe se këtu, tha ai, më në fund do të ratifikohet pranimi.

“Kjo është pjesë e agjendës së Asamblesë së Madhe Kombëtare të Türkiyes. “Parlamenti do të shqyrtojë situatën brenda kalendarit të tij dhe propozimi do të votohet nga deputetët”, tha Erdoğan.

Megjithatë, ai përsëriti se Suedia duhet të përmbushë premtimet e saj.

“Organizatat terroriste duhet të ndalojnë menjëherë demonstratat e tyre në rrugët e Stokholmit dhe të ndalojnë aktivitetet e tyre. Për të parë që kjo të ndodhë në të vërtetë do të jetë shumë e rëndësishme për popullin turk. “Suedia me sa duket ka bërë ndryshime në ligj, por kjo nuk mjafton”, shtoi Erdoğan.

Shitja e avionëve F-16 dhe aplikimi i Suedisë janë tema më vete

Erdoğan tha gjithashtu se ai besonte se shitja nga ShBA-ja e avionëve luftarakë F-16 në Türkiye dhe aplikimi i Suedisë për anëtarësim në NATO nuk duhet të jenë të lidhura.

“Unë besoj se këto dy tema nuk duhet të lidhen sepse, edhe pse presidenti (Joe) Biden fillimisht tha se kjo çështje ka të bëjë me Kongresin, ne gjithmonë do të thoshim ‘mirë, kemi Parlamentin turk’”, tha ai, duke shtuar:

“Nëse Kuvendi nuk merr një vendim pozitiv për këtë propozim, atëherë nuk ka çfarë të bëhet”.

Sanksionet e BE-së dhe Rusisë

Presidenti turk Erdoğan është pyetur gjithashtu se pse ai nuk u bashkua me anëtarët e BE-së në sanksionimin e Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë.

“A duhet të bëjmë atë që bëjnë anëtarët e BE-së?”, pyeti Erdoğan.

Duke thënë se Türkiye ka një pikëpamje të ndryshme në botë dhe se vendet anëtare të BE-së kanë pikëpamjet e tyre, Erdoğan e përshkroi Rusinë si një nga fqinjët më të afërt të Türkiyes dhe tha se të dy kombet ndajnë një histori të përbashkët.

“Dhe në mënyrë të ngjashme, kështu vazhdon procesi aktual. Ne nisëm korridorin (ukrainas) të grurit. Në total, 33 milionë tonë drithë eksportohen në pjesën tjetër të botës nëpërmjet Detit të Zi dhe ne nuk e bëmë këtë vetëm sepse BE-ja na kërkoi. Ky ka qenë obligimi humanitar që kemi marrë përsipër”, tha ai.

Ai kujtoi se kolegu i tij rus Vlladimir Putin i tha se së shpejti do të dërgonte edhe një milion tonë drithë dhe se po ndiqte zhvillimin e ngjarjeve.

Putin "në anën e përfundimit të luftës" në Ukrainë

Presidenti Erdoğan hodhi poshtë kritikat se Putinit nuk duhet t'i besohet për shkak të rolit të tij në Marrëveshjen e grurit dhe luftën në Ukrainë.

"Nuk jam dakort. Gjysma e dërgesave të mia të gazit natyror vijnë nga Rusia, që do të thotë se ne qëndrojmë në solidaritet. Po hedhim hapa të përbashkët përpara dhe kemi bashkëpunuar edhe në fushën e industrisë së mbrojtjes. Ne mund t'i bëjmë këto gjëra me Rusinë”, tha Erdoğan.

I pyetur nëse sheh përfitim më të madh nga marrëdhëniet e Türkiyes me Rusinë apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA), presidenti Erdoğan theksoi se kjo pyetje nuk mund t'i bëhet një lideri politik.

“Sepse mënyra se si unë bëj politikë, për aq sa është e mundur, zbret në krijimin e kontakteve me popujt në mbarë botën bazuar në një skenar të favorshëm. Ashtu siç kam marrëdhënie të mira me ShBA-në, do të kem marrëdhënie të mira me Rusinë dhe do të vazhdojmë të kemi marrëdhënie të mira me vendet anëtare të BE-së bazuar në të njëjtën qasje fituese”, tha ai.

Presidenti turk tha gjithashtu se populli amerikan ndjek Türkiyen, duke thënë për PBS: "Për sa kohë që ju prodhoni lajme të shëndetshme dhe keni raportime të sakta, unë mendoj se populli amerikan do të ketë akses në informacion të shëndetshëm".

Senatori amerikan Bob Menendez

Erdoğan iu drejtua gjithashtu senatorit demokrat të ShBA-së Bob Menendez, i cili njihet për kundërshtimin e tij ndaj shitjes së avionëve luftarakë F-16 nga ShBA-ja në Türkiye dhe akuzat e tij kundër Ankarasë për gjoja kërcënimin e sigurisë së Greqisë.

“Bob Menendez nuk është shumë i njohur me Türkiyen dhe Menendez nuk duket se është i njohur as me Tayyip Erdoğanin”, tha presidenti turk.

“Ne kemi qenë miq (me Greqinë) për shumë dekada. Menendez duket se ka marrë një qasje armiqësore ndaj Türkiyes dhe po përpiqet të na tërheqë në diskutime të caktuara sipas zgjedhjes së tij. Por, ne nuk do të jemi pjesë e saj. "Miqësia jonë me Greqinë nuk është ashtu siç e portretizojnë ata," shpjegoi Erdoğan.