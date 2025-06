Organizata terroriste PKK/YPG e mbështetur nga ShBA-ja vazhdon të ndjekë fëmijët

Ferhat Abdi Şahin, i njohur si "Mazlum Abdi", një nga liderët e PKK/YPG-së, u kontaktua nga Zyra e Kombeve të Bashkuara (OKB) në Gjenevë në qershor 2019 dhe nënshkroi një dokument që thoshte se organizata nuk do të përdorte më fëmijët si instrumente për veprimet e saj. Megjithatë, organizata terroriste e mbështetur nga ShBA-ja vazhdon të ndajë imazhe në llogaritë e mediave sociale që ajo kontrollon shumë fëmijë, të veshur me kamuflazh terrorist dhe me armë të marra në kampet e organizatës. Kuptohet se disa nga fëmijët që u rrëmbyen nga familjet e tyre në vendbanimet civile ose u ndaluan gjatë aktiviteteve propagandistike dhe u dërguan në trajnime të armatosura vdiqën në akte terroriste të tërhequra zvarrë nga organizata.

Organizata terroriste po bën propagandë nëpërmjet imazheve të fëmijëve të vdekur se kjo është një gjë normale dhe pozitive. Organizatat ndërkombëtare dokumentojnë gjithashtu praktikën e PKK/YPG-së të rekrutimit me forcë të fëmijëve.

Virginia Gamba, përfaqësuesja speciale e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, për "fëmijët në konflikt të armatosur", u takua me liderin e PKK/YPG-së, Ferhat Abdi Şahin, i njohur me pseudonimin "Mazlum Abdi" në Zyrën e OKB-së në Gjenevë më 29 qershor 2019 dhe Abdi Şahin me një ceremoni zyrtare nënshkroi planin e veprimit të përgatitur për lirimin e "luftëtarëve fëmijë brenda organizatës". Türkiye i kishte dërguar një notë proteste OKB-së për këtë çështje.

Në raportin e tij të publikuar më 16 janar 2020, Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut publikoi gjetjet se terroristët e PKK/YPG-së po përdornin fëmijët si "luftëtarë" në Siri. Rekrutimi i fëmijëve për të luftuar nga organizata terroriste PKK/YPG ishte në rend dite në "Raportin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore 2020" të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit më 26 qershor 2020.

Pamjet dhe lajmet për "fëmijë luftëtarë" shfaqen edhe në të ashtuquajturat organe mediatike të organizatës terroriste. "YPG-ja vazhdoi të rekrutonte dhe përdorte me forcë edhe vajza dhe djem 12-vjeçarë nga kampet e refugjatëve në veriperëndim të Sirisë", thuhet në raport.

Në raportin "Fëmijët në Konfliktet Vjetore të Armatosura" të përgatitur nga OKB-ja për periudhën janar-dhjetor 2022, thuhej se organizata terroriste PKK dhe shtrirjet e saj siriane, SDG dhe YPG, përdorën më shumë se 1.200 fëmijë si "ushtarë" në vitin 2022. Gjithashtu theksohet se dega siriane e PKK-së, SDF-ja rekrutoi 637 fëmijë, ndërsa PKK/YPG-ja dhe strukturat e lidhura me SDF-në rekrutuan 633 fëmijë.

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Guterres, pikëpamjet e të cilit përfshihen në raport, tha: "Jam jashtëzakonisht i shqetësuar për përdorimin e fëmijëve si ushtarë nga HPG/PKK-ja. Unë i ftoj ata të ndalojnë përdorimin e fëmijëve si ushtarë dhe për qëllime të ndryshme dhe të lirojnë të gjithë fëmijët në radhët e tyre".