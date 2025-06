Andre Reyes, frontmeni i grupit legjendar të muzikës Flamenco Gipsy Kings, vlerësoi audiencën turke dhe tha se ndihet si në shtëpinë e tij në Türkiye.

"Ne e duam shumë audiencën turke. Ata gjithashtu na duan shumë", tha Reyes për Anadolu përpara se grupi të luante një koncert të martën në Zorlu PSM të Istanbulit, si pjesë e Koncerteve të 10-vjetorit të Piu Entertainment.

"Ne jemi shumë afër publikut turk. Ata duan të kërcejnë, të buzëqeshin dhe të kenë një humor të gëzuar," tha ai.

Reyes tha se grupi ka qenë në Türkiye disa herë dhe biletat e tyre të koncertit ishin shitur. Grupi performoi gjithashtu në 20 shtator në provincën mesdhetare të Antalias.

Në koncertin e Istanbulit morën pjesë Andre Reyes, Thomas Reyes, Kakou Reyes, Joseph Cortes dhe Mario Reyes.

Reyes tha se grupi është i njohur në mbarë botën edhe pse nuk bën muzikë në anglishte.

“Fakti që spanjishtja është një nga gjuhët më të folura pas anglishtes ka pa dyshim një ndikim në popullaritetin tonë, por mendoj se ajo që na bën të njohur botërisht është se muzika jonë prek të gjithë dhe i magjeps njerëzit”, tha ai.

Reyes tha se grupi nuk është plotësisht i shkëputur nga gjuha angleze. "Interpretimi ynë i këngëve Hotel California dhe My Way me përshtatjet tona tërhoqi vëmendje të madhe, por ajo që na bën të njohur është ndikimi emocional që krijon muzika jonë," tha ai. "Gipsy Kings u bë një markë e njohur në gjithë botën."

The Gipsy Kings u formua në vitin 1978 nga anëtarë të komunitetit nomad që u larguan nga Spanja gjatë luftës civile në vitet 1930 dhe u vendosën në jug të Francës. Grupi u bë i njohur në mbarë botën pas publikimit të albumit të tyre të vetëtitulluar në 1987.

Singlet hit Djobi Djoba, Bamboleo dhe Un Amor qëndruan në listat amerikane për 40 javë, duke e bërë atë një nga këngët më të gjata në gjuhën spanjolle në top lista.

Më pas grupi filloi të mbulonte këngët angleze dhe fitoi famë duke riinterpretuar këngë të tilla si I've Got No Strings, Hotel California dhe My Way si rumba katalanase.

Ansambli është nominuar për pesë Grammy dhe ka marrë çmime të rëndësishme për albumet e tyre Love and Liberte, i cili u publikua në 1993 dhe Savor Flamenco në 2013.

Në vitet 2010, grupi u nda dhe u bë Gipsy Kings nga Andre Reyes, Gipsy Kings me Nicola Reyes dhe Gipsy Kings me Tonino Baliardo.

Gipsy Kings, me Nicola Reyes, dhanë koncerte në Istanbul dhe Ankara në qershor.