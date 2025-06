Kompania ajrore kombëtare Turkish Airlines ka fituar çmimin e klasit botëror APEX për herë të tretë për udhëheqjen e saj globale në përvojën e mysafirëve dhe cilësinë e shërbimit në industrinë e aviacionit.

Përveç Turkish Airlines, çmime të klasit botëror APEX 2024 iu ndanë edhe kompanive ajrore si Emirates, Japan Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, Qatar Airways, SAUDIA, Singapore Airlines dhe Xiamen Airlines.

Transportuesit ajrorë fitojnë çmimin "mjeshtër i vërtetë" nga përvoja e mysafirëve duke ofruar shërbim të jashtëzakonshëm ndaj klientit, siç vlerësohet nëpërmjet një auditimi gjithëpërfshirës të cilësisë së shërbimit, sigurisë dhe iniciativave të kontrollit të shëndetit, sipas APEX-it.

Shefi i marketingut të Turkish Airlines Ahmet Olmustur tha se çmimi tregon se sa mirë po funksionojnë strategjitë dhe përpjekjet e transportuesit. "Ulëset tona ergonomike, shërbimet e personalizuara dhe ofertat unike që synojnë përmbushjen e nevojave të mysafirëve tanë janë të gjitha pjesë e përpjekjeve tona për ta bërë përvojën e fluturimit të jashtëzakonshme", shtoi ai.

Drejtori ekzekutiv i APEX-it Joe Leader tha se: "Në botën e përvojave më të mira të aviacionit, Turkish Airlines ngrihet mbi statusin e kompanisë ajrore me pesë yje si një shembull i përsosmërisë, duke fituar si një nga kompanitë ajrore të vetme prestigjioze APEX të klasit botëror 2024 në botë".

Ai vlerësoi gjithashtu ushqimet e Turkish Airlines në bord, duke thënë: "Me prekjen e kuzhinierit fluturues të Turkish Airlines, çdo vakt bëhet një udhëtim i pashembullt i kuzhinës, që të kujton orët e ndezura me qirinj nën qiellin me yje të Anadollit. Megjithatë, është mikpritja e tyre autentike dhe ekstravagante turke një përzierje e ngrohtësisë dhe luksit, që përshkruan me të vërtetë zemrën e shërbimit të tyre".

Turkish Airlines, e themeluar në vitin 1933, fluturon në 344 destinacione në 129 vende me një flotë prej 429 avionësh.