Evropianët punojnë mesatarisht 37,5 orë në javë

Javët më të gjata të punës janë në Greqi me 41 orë, e ndjekur nga Polonia me 40,4 dhe Rumania e Bullgaria me 40,2 orë secila. Nga ana tjetër, koha më e shkurtër e punës është në Holandë, ku mesatarja e javës së punës ishte 33,2 orë.