Ndërsa dielli zbriste me hijeshi poshtë horizontit një mbrëmje të së enjtes së fundit, duke hedhur një shkëlqim të artë mbi ujërat e qeta të Bririt të Artë, Istanbuli u gjallërua me trashëgiminë e tij të pasur dhe gjallërinë bashkëkohore.

Vozitësit po lëviznin në një sinkroni të përsosur, me vozitjet e tyre zhyten dhe ngriheshin nga dallgët e buta. Kaikë të shumtë lundruan përgjatë rrugës ikonë ujore, dritat e tyre vezullonin si fishekzjarrë, duke siguruar dukshmërinë e tyre mes trageteve dhe varkave që kalonin.

Kjo skenë piktoreske inkuadroi panoramën e përjetshme të Istanbulit: madhështinë e xhamive Suleymaniye, Fatih dhe Eyup në njërën anë dhe Kullën madhështore të Galatas nga ana tjetër. Minaret dhe varrezat qëndronin në harmoni përkrah selvive shekullore dhe shtëpive shumëngjyrëshe historike të Balatit.

Kjo mbrëmje magjepsëse shtatori në një kajke u ndie si një udhëtim nëpër kohë, sikur të kishim hyrë në një epokë të shkuar kur osmanët argëtoheshin në Bririn e Artë, duke vozitur midis brigjeve të Eminonu dhe Galata.

Ishte e ngjashme me zhytjen në faqet e romaneve misterioze historike turke si “Atlasi i kontinenteve të mjegullta” të Ihsan Oktay Anar ose “Emri im është i kuq” i Orhan Pamuk, të dyja të vendosura në Istanbulin e shekullit XVI, me Bririn e Artë si zemër.

Gjatë sundimit të sulltanit osman Ahmedit të Tretë në 1703 dhe deri në revoltën e udhëhequr nga Patrona Halil në 1730, Briri i Artë, i njohur si Halic nga vendasit, ishte një qendër e gjallë që pasqyronte atmosferën ceremoniale të epokës së tulipanëve, koha kur Perandoria Osmane shpenzoi shumë për zhvillimin e artit dhe arkitekturës madhështore.

“Jeta shoqërore përgjatë rrugëve ujore të kryeqytetit perandorak ishte jashtëzakonisht e sofistikuar,” thotë historiani i artit Yasin Saygili, një udhërrëfyes me përvojë i specializuar në turnetë kulturore tematike në Istanbul.

Briri i Artë i sotëm vazhdon të ruajë gjallërinë e kohës perandorake të shkuar. Ajo ende pret dhjetëra klube kanotazhi, udhëtime me varkë, festivale kafeje shumëngjyrëshe dhe ekspozita të artit bashkëkohor përgjatë brigjeve të saj.

Jeta e përditshme përgjatë brigjeve osmane

Në librin e saj “Kostandinopoja: Qyteti i Sulltanëve”, autorja amerikane Clara Erskine Clement kapi jetën e përditshme të banorëve të Istanbulit përgjatë brigjeve në shekullin XVIII. Ajo e përshkroi skenën, duke i krahasuar njerëzit në kaikë me mjellmat që rrëshqasin mbi ujë:

“Briri i Artë dhe Ujërat e ëmbla u mbuluan fjalë për fjalë me kaikë të mbushur me gra dhe fëmijë në rrugën e tyre për në luginat simpatike, ku ata janë zakon të mblidhen pasdite të së dielës së tyre.” Kaikët ishin aq të brishta dhe dukeshin aq pak mbi ujë, saqë për atë që qëndronte sipër dhe i shikonte nga lart, pasagjerët e tyre dukeshin të ulur mbi ujë dhe duke rrëshqitur mbi të, siç mund të bënin mjellmat.

Sipas Saygilit, udhëtimet me varkë që osmanët dikur i vlerësonin si një aktivitet shoqëror në qytet me detaje bindëse.

“Disa nga këto ekskursione ishin planifikuar në mënyrë specifike që të përkonin me hënën e plotë,” thotë ai, “dhe në bordin e kaikut paraqitën muzikantë të gjallë”.

Gjatë këtyre daljeve, të pranishmit mund të shëtisnin qytetin përgjatë bregdetit piktoresk duke shijuar meloditë e luajtura nga muzikantët e sazeve.

Në vitin 2015, Bashkia e Istanbulit prezantoi një shërbim që ofronte 20 kaiqe nostalgjike të dizajnuara me përpikëri për të evokuar frymën e atyre që përdoreshin nga osmanët në shekujt 17 dhe 18 përgjatë Bririt të Artë. Që atëherë, ky aktivitet ka fituar një popullaritet të jashtëzakonshëm në mesin e atyre që kërkojnë të rijetojnë thelbin historik të qytetit.

Saygili ka organizuar gjithashtu turne me guidë që u ofrojnë pjesëmarrësve mundësinë për të hipur në këto varka duke marrë shpjegime të hollësishme rreth historisë së pasur të këtyre udhëtimeve me varkë të epokës osmane.

Përtej aktiviteteve të kohës së lirë, vitet e fundit kanë parë një rritje në sportet ujore. Klube të shumta kanotazhi i kanë bërë brigjet e Bririt shtëpinë e tyre. Gara e parë e kanotazhit në Halic, e zhvilluar vetëm dy vjet më parë, pa pjesëmarrjen e 68 ekipeve të ndryshme. Për shkak të suksesit të tij dërrmues në vitin 2022, kjo ngjarje është shndërruar në një garë të njohur ndërkombëtarisht të njohur si Kupa e Rowing Horn Golden.

Festimet

Në ditët e Perandorisë Osmane, brigjet e Bririt të Artë ishin një vend grumbullimi jo vetëm për kohën e lirë të përditshme, por edhe për festa e festime të ndryshme.

Në librin e saj, Klement përshkruan gjallërisht se si osmanët festonin festën e tyre fetare, të njohur si Bajram, duke shënuar fundin e Ramazanit me një procesion madhështor përgjatë Bririt të Artë:

“....Me gjithë orën e hershme, Briri i Artë dhe pellgu i madh që zgjerohet në hyrje të tij, prezantuan një skenë shumë të animuar. Të gjitha anijet ishin stolisur me flamuj shumëngjyrësh dhe shirita, nga bumi në kamion. Një mori veglash të praruara varkat, të zbukuruara bujarisht me qilima ose sixhade të shkëlqyera dhe të drejtuara nga rremtarë të fuqishëm, rrëshqitnin me hijeshi nëpër ujërat e ngjyrosura me trëndafila. Këto varka, me pashallarë, vezirë, bejlerë dhe personalitete të tjera, të gjitha nisën rrugën e tyre drejt Serai Bournon.”

Sot, ndërsa Bajramet zakonisht festohen me tubime modeste familjare, Briri i Artë vazhdon të jetë një qendër e gjallë për festime të ndryshme, duke përfshirë festivalet e kafesë dhe ekspozitat e artit bashkëkohor.

Edicioni i nëntë i Festivalit vjetor të Kafes së Istanbulit u mbajt së fundmi nga 14 deri më 17 shtator në Tersane Istanbul, një kantier detar i rinovuar bukur i epokës osmane të shekullit XV përgjatë Bririt të Artë.

Veprimtaria mblodhi së bashku markat kryesore të kafesë të Istanbulit, prodhuesit e kokrrave të kafesë dhe prodhuesit e aparateve të kafesë përgjatë vijës bregdetare. Të apasionuarit pas kafesë patën mundësinë të shijojnë shijet e kafesë dhe produktet e punuara posaçërisht duke parë pamjen magjepsëse të gadishullit historik.

Për më tepër, panairi i artit bashkëkohor të Istanbulit të këtij viti do të mbahet nga 27 shtatori deri më 1 tetor në Bririn e Artë. Që nga viti 2021, ky event i njohur ka zgjedhur Tersane Istanbulin, si vendin kryesor të mbledhjes së tij vjetore çdo shtator. Kjo ngjarje shërben si një pikë e rëndësishme lidhjeje për artistë, galeri dhe koleksionistë nga e gjithë bota.

Kjo rrugë ujore ikonë, e zhytur në histori, lulëzon si një shkrirje magjepsëse e kulturës dhe traditës, duke lidhur të kaluarën dhe të tashmen. Ai fton eksploruesit dhe entuziastët të shijojnë historinë e pasur dhe joshjen bashkëkohore të Istanbulit, duke krijuar një destinacion thelbësor për ata që kërkojnë një përvojë autentike turke.