Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka konfirmuar sot se serbët nga veriu i Kosovës janë përleshur me Policinë e Kosovës në Banjska të Kosovës dhe i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të formojnë Asociacionin e Komunave Serbe, ndërsa serbët për paqe dhe vetëpërmbajtje.

“Sonte rreth orës 2:46 një grup serbësh nga Kosova kanë vendosur dy kamionë si barrikada në Banjskë në veri të Kosovës, pastaj vjen policia e Kosovës dhe tenton t'i largojë ato barrikada, ka konflikt me serbët të cilët vendosën ato barrikada, në atë konflikt u vra një polic dhe një tjetër u plagos”, tha Vuçiq në konferencën për media.

Ai shtoi se tre serbë janë vrarë dhe se ekziston mundësia që edhe një të vdesë.

"Tre serbë nga Kosova u vranë. Sipas kësaj, dy nga zjarri snajper, nga distanca e largët, kur nuk ishte e nevojshme të likuidoheshin, dy u plagosën dhe ekziston frika se ka mbetur i vrarë edhe personi i katërt." ka thënë Vuçiq.

Ai theksoi se në orën 08:57 të mëngjesit të sotëm janë mbyllur vendkalimet administrative Jarinje dhe Bërnjak dhe se në orën 10:15 autoritetet shqiptare kanë njoftuar se katër komunat serbe në veri të Kosovës janë zonë e veprimit antiterror.

Siç tha ai, në aksion kanë marrë pjesë 460 pjesëtarë të Policisë së Kosovës, ndërsa KFOR-i ka mbyllur daljen.

Vuçiq tha se ai iu drejtua publikut vetëm sonte, sepse "Serbia nuk ka kontroll efektiv" në Kosovë që nga viti 1999 dhe "u desh shumë kohë për të hetuar atë që ndodhi sot, dhe se vendimet do të merren me kujdes, pas analizave të detajura”.

Ai ka vlerësuar se kjo është një nga ditët më të vështira për popullin serb dhe Serbinë që nga viti 2004, kur u krye pogromi kundër serbëve në Kosovë dhe nga viti 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë.

Vuçiq theksoi se ai kishte paralajmëruar vazhdimisht në Nju Jork dhe Bruksel se kjo mund të ndodhte, por askush nuk dëshironte ta dëgjonte.

“Serbët, njerëzit nga Kosova u rebeluan duke mos dashur të vuajnë më terrorin e Kurtit”, tha Vuçiq.

Ai ka shtuar se nuk ka dashur ta arsyetojë në asnjë mënyrë vrasjen e policit të Kosovës, se nuk i duhej askujt, e më së paku popullit serb.

Në fund, presidenti i Serbisë ka shprehur ngushëllimet e tij për familjet e policit të vdekur dhe familjet e serbëve të vrarë.

Vuçiq i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të formojnë Asociacionin e Komunave Serbe dhe që në veri të Kosovës policët të jenë serbë, për çka është kusht formimi i AKS-së.

“Ne i bëjmë thirrje popullit tonë për paqe dhe vetëpërmbajtje, i kërkojmë dhe i kërkojmë që t'i besojnë vendit të tyre. Është detyra jonë të bëjmë gjithçka që mundemi për të parandaluar më shumë gjakderdhje, të përpiqemi të ruajmë paqen”, theksoi Vuçiq.

Në fjalimin e tij para opinionit, presidenti i Serbisë tha se është e çuditshme që grupi i armatosur është rrethuar plotësisht në vetëm një orë e 20 minuta dhe se kjo është bërë “e qartë me forcat ndërkombëtare”, si dhe se “Serbia ka qenë duke u habitur që në fillim se pse nuk ka vepruar KFOR-i, ai tashmë ia ka lënë aksionin Policisë së Kosovës”.

Ai theksoi se një grup i armatosur serb erdhën në manastirin e Banjskës sepse kishin dy të rinj të plagosur dhe donin t'i ndihmonin.

Vuçiq theksoi se kisha nuk ishte e përfshirë në incident dhe se ushtria dhe policia serbe nuk kishin asnjë lidhje me atë konflikt.

“Fajtori i vetëm për atë që po ndodh në Kosovë është Albin Kurti”, tha Vuçiq dhe shtoi se po përpiqet të përdorë spin për të akuzuar Serbinë për konfliktin në Banjskë.

I pyetur për reagimin e Perëndimit, Vuçiq tha se “hipokrizia është emri i tyre i dytë”, se po kërkojnë arsye për të bërë presion ndaj Beogradit që ta njohë pavarësinë e Kosovës, por se Serbia nuk do ta bëjë kurrë këtë.

"Ju mund të bëni çfarë të doni, ne kurrë nuk do ta njohim Kosovën e pavarur. Serbia kurrë nuk do ta njohë një Kosovë të pavarur, krijimin monstruoz që bëtë duke bombarduar Serbinë dhe të gjitha gënjeshtrat e mundshme. Dhe nëse jemi të gatshëm të flasim, ne gjithmonë do të flasim", tha Vuçiq.