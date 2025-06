Presidenti i Republikës Turke të Qipros Veriore (RTQV), Ersin Tatar, vuri në dukje se nuk do të pranojnë asnjëherë një zgjidhje të imponuar ndaj Qipros dhe tha se RTQV-ja duhet të njihet.

Në një deklaratë nga presidenca e RTQV-së, thuhet se Tatar u takua me qytetarë të RTQV-së në Nju Jork, ku ndodhet me rastin e Asamblesë së 78-të të Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (OKB).

Në një fjalim të mbajtur këtu, Tatar theksoi se turqit qipriotë të jetojnë jashtë vendit janë në unitet dhe të bashkuar dhe se nuk janë shkëputur kurrë nga atdheu i tyre.

Pasi tërhoqi vëmendjen mbi vazhdimin e lidhjeve të brezave të ardhshëm me RTQV-në, Tatar theksoi se mbështetja e Republikës së Türkiyes është e rëndësishme.

Tatar u shpreh se presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, tha se duhet të përfundojnë padrejtësitë e kryera ndaj turqve qipriotë, se duhet të hiqen embargot dhe izolimet dhe se duhet të pranohet dhe të njihet pavarësia e RTQV-së. "Kjo mbështetje e dhënë është e rëndësishme që kauza jonë e drejtë të njihet dhe të pranohet në gjithë botën", deklaroi Tatar.

Lidhur me rëndësinë e punimeve të zhvillohen në vende të ndryshme për zhvillimin e marrëdhënieve, Tatar tha se "RTQV-ja tashmë është një e vërtetë, është një atdhe ku turqit qipriotë mund të jetojnë në mënyrë të pavarur për të ardhmen e tyre, është atdheu ynë".

Tatar foli për takimet në Nju Jork dhe u shpreh se duhet të hiqet dorë nga diskriminimi i bërë në Qipro në mënyrë që lufta e drejtë e popullit turk qipriot të gjejë vend në botë.

"Shteti ynë të cilin e themeluam me vullnetin tonë të lirë duhet të njihet", tha Tatar, duke shtuar se i gjithë rajoni mund të përfitojë nga stabiliteti i një bashkëpunimi që do të formohet në këtë mënyrë.

"Nëse në të ardhmen do të ketë një marrëveshje, palë e asaj marrëveshjeje do të jetë edhe RTQV-ja."

Tatar foli lidhur me bisedën e zhvilluar në Nju Jork me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres.

Ai tha se në takim shpjegoi pozicionin e palës së Qipros Turke dhe se nuk do të pranojnë asnjëherë një zgjidhje të imponuar.

Marrëveshje mund të ketë vetëm pas një takimi që do të mbahet me vullnet të lirë, theksoi Tatar, i cili tha se "Nëse në të ardhmen do të ketë një marrëveshje, palë e asaj marrëveshjeje do të jetë edhe RTQV-ja".