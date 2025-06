Etapa e tretë dhe e fundit e festivalit të parë dhe të vetëm të aviacionit, hapësirës dhe teknologjisë në Türkiye - TEKNOFEST, organizuar nga Fondacioni Turk i Ekipit të Teknologjisë (T3) dhe Ministria e Industrisë dhe e Teknologjisë, do të fillojë sot në Izmir.

Festivali në aeroportin e Izmir Çiğli do të takojë entuziastët e teknologjisë deri më 1 tetor.

Festivali do të presë shumë ngjarje të shkencës, kulturës dhe artit, veçanërisht konkurse teknologjike, shfaqje ajrore, koncerte, biseda dhe shfaqje shkencore. Gjithashtu, do të zhvillohen edhe konkurse teknologjike dhe sipërmarrjeje.

Dashamirët e muzikës do të mund të përjetojnë skenën me eventin "Skena është për ty", e cila do të mbahet dy herë në ditë, paradite dhe pasdite, gjatë eventit.

Vizitorët që duan të marrin pjesë në emocionet e festivalit mund të regjistrohen nëpërmjet faqes së internetit TEKNOFEST dhe aplikacionit celular.

Transporti publik rekomandohet për transport

Për TEKNOFEST, vizitorëve u rekomandohet të preferojnë autobusët, trenat, transportin detar dhe komunal në vend të automjeteve private.

U tha se ESHOT-i do të organizojë shërbime unazash në zonën e festivalit nga stacionet İZBAN Ulukent dhe Egekent dhe Bostanlı Pier për ata që dëshirojnë do të mund të arrijnë në zonën e festivalit me biçikletat e tyre.

Edicioni i sivjetshëm i TEKNOFEST-it, i cili u vendos të mbahej në tri qytete të mëdha në 100-vjetorin e Republikës, në Istanbul u mbajt në datat 27 prill-1 maj dhe ai i Ankarasë u mbajt nga 30 gusht-3 shtator.

Festivali në Istanbul hyri në histori si "organizimi më i madh në botë" me më shumë se 2,5 milionë vizitorë. Është raportuar se 943 mijë njerëz kanë vizituar festivalin e mbajtur në Aeroportin Etimesgut të Ankarasë.