Me 97 vota pro, Kuvendi i Kosovës miratoi Rezolutën me të cilën e dënon “sulmin terrorist të organizuar nga Republika e Serbisë ndaj sovranitetit shtetëror dhe intergritetit territorial të Republikës së Kosovës”.

Sipas tekstit të Rezolutës, Kosova dënon me termat më të ashpër sulmin terrorist; vlerëson punën e jashtëzakonshme të institucioneve të Kosovës; ofron mbështetje të plotë dhe të parezervë për Policinë e Kosovës për ushtrimin e detyrave në tërë territorin e vendit; inkurajon dhe mbështet pluralizmin politik në radhët e komunitetit serb në Kosovë; kërkon nga Qeveria e Kosovës të bashkëpunojë me partnerët ndërkombëtarë dhe konstaton nevojën për hetim ndërkombëtar ndaj Republikës së Serbisë lidhur me organizimin e aktiviteteve terroriste.

Rezoluta shprehimisht e bën përgjegjëse Serbinë për organizimin e sulmit ndaj Policisë së Kosovës në veri.

“Kuvendi i Republikës së Kosovës dënon me termat më të ashpër sulmin terrorist të organizuar nga Republika e Serbisë mbi Policinë e Kosovës më datën 24 shtator 2023, si dhe kërkon nga faktori ndërkombëtar të ushtrojë ndikimin e tij për ta ballafaquar Serbinë me rolin e saj në raport me organizimin dhe mbështetjen e çdollojshme që i ka bërë grupit terrorist për sulmin në veri të Republikës së Kosovës”, thuhet mes të tjerash në Rezolutë.