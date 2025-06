Kryekëshilltari i ministrit të Jashtëm turk dhe kreu i Qendrës së Kërkimeve Strategjike (SAM) Nuh Yilmaz mori pjesë në sesionin e 9-të të Qendrës për Hulumtime të Politikës së Jashtme të Shteteve Anëtare dhe Vendeve Vëzhguese të Organizatës së Vendeve Turke (TDT) në Astana, kryeqyteti i Kazakistanit.

Në njoftimin për shtyp të Institutit për Studime Strategjike të Kazakistanit thuhet se takimi u organizua nga Instituti për Studime Strategjike pranë Kabinetit të Presidentit të Kazakistanit.

Përveç kryekëshilltarit Yilmaz në takim morën pjesë edhe sekretari i përgjithshëm i TDT-së Kubanicbek Omuraliyev, përfaqësues të Azerbajxhanit, Kazakistanit, Kirgistanit, Uzbekistanit, Turkmenistanit dhe Hungarisë.

Në fjalimin e tij para audiencës, Yilmaz theksoi se TDT-ja ka përjetuar një transformim të shpejtë që nga themelimi i saj.

Ai theksoi se rrugët tregtare kanë ndryshuar dhe se Azia në veçanti ka dalë në plan të parë në ekonominë botërore.

Yilmaz theksoi se nuk duhet të humbasin këto mundësi që i ofron trashëgimia e tyre historike dhe pozicioni i tyre gjeografik.

Siç tha ai, rëndësia e rrjeteve të transportit dhe rrugëve nëpër botë është rritur.

Ai theksoi se në periudhën kur rrugët tokësore rifituan rëndësi, bota turke ishte përsëri në qendër të këtyre rrugëve tregtare.

Yilmaz tha se do të duhet të përfitojnë nga mundësitë e tanishme ose do të duhet të presin mundësi të tjera që do të shfaqen shekuj më vonë.

Në margjinat e takimit, Yilmaz zhvilloi një takim me Sekretarin e Përgjithshëm të TDT-së, Omuraliyev.

Organizata e Vendeve Turke mbledh anëtarë Türkiyen, Kazakistanin, Azerbajxhanin, Kirgistanin dhe Uzbekistanin. Turkmenistani, Hungaria dhe Republika Turke e Qipros Veriore kanë statusin e vëzhguesit.

Është një organizatë që u themelua në vitin 2009 me emrin Këshilli Turk dhe mori emrin e saj aktual të Organizatës së Vendeve Turke në samitin e mbajtur në Türkiye në nëntor 2021.