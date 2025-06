Bashkimi Evropian (BE) po punon në zhvillimin e mekanizmave për përshpejtimin e procesit të zgjerimit për vendet kandidate, tha Komisari Evropian për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, Oliver Varhelyi.

Deklarata e Varhelyi pasoi pas një takimi jozyrtar të ministrave të Brendshëm në Murcia, Spanjë.

"Brenda pak javësh do të na shihni duke paraqitur një mënyrë të re të të menduarit rreth zgjerimit dhe një paketë që do të përfshijë tani dhjetë vende kandidate ose vende me perspektivë evropiane," tha Varhelyi.

"Në atë raport, ne jo vetëm që duam të ecim përpara, por duam të sigurojmë mjetet për integrim të përshpejtuar," shtoi ai.

Ai theksoi se zgjerimi është ende një "proces i bazuar në merita", duke vënë në dukje se vendet kandidate duhet të përmbushin të gjitha kriteret për t'u bërë anëtarë të BE.

Ai theksoi se gjatë takimit ministrat diskutuan se si mund të mbështesin vendet kandidate për të përshpejtuar zbatimin e reformave dhe filluan të kërkojnë mënyra për të përshpejtuar të gjithë procesin.

BE-ja aktualisht po zhvillon mekanizma për të përshpejtuar pranimin e vendeve kandidate deri në vitin 2030, tha Varhelyi, duke shtuar se pyetja e vërtetë është nëse vendet kandidate do të jenë gati deri atëherë.

Siç shpjegoi ai, plani i tyre për të mbështetur vendet kandidate bazohet në katër shtylla, të cilat përfshijnë zhvillimin e stimujve për forcimin e reformave socio-ekonomike, krijimin e mundësive për integrimin gradual të këtyre vendeve në tregun e përbashkët, aktivitete më intensive që synojnë reformat në fushën e sundimit të ligjit dhe demokracisë, dhe sigurimin e mjeteve të nevojshme për mbylljen e hendekut ekonomik dhe social përpara se të anëtarësoheni në BE.