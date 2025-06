Pas përfundimit të masave të vendosura për shkak të Covidit vitin e kaluar, kompanitë gradualisht po inkurajojnë punonjësit të kthehen në zyrë.

Por, ky inkurajim ka filluar të duket më shumë si shtrëngim, veçanërisht në gjigantët e teknologjisë ku janë shpallur disa raunde pushimesh nga puna që kur u lehtësuan kufizimet pandemike.

Më herët në shtator, shefi ekzekutiv i Amazon Andy Jesse paralajmëroi stafin se nëse ata refuzonin të punonin të paktën tri ditë në javë në zyrë do të kishte pasoja.

Google Meta dhe X më parë u thanë punonjësve të reduktonin punën nga shtëpia dhe të ktheheshin në punë, ashtu si ishte përpara Covid.

Por, punonjësit që nuk duan të kthehen në zyrë sepse puna nga shtëpia i lejon ata të ndihen të lirë tani kanë një përgjigje për shefat e tyre.

Sipas hulumtimit të botuar në revistën amerikane Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), punëtorët në distancë prodhojnë më pak se gjysmën e emetimeve të gazeve serrë të punonjësve të zyrës.

Kjo është për shkak se faktorë të tillë si udhëtimi dhe përdorimi i energjisë në ndërtesa varen nga sa njerëz udhëtojnë drejt dhe nga puna dhe sa shpesh.

Punëtorët nga shtëpia me kohë të plotë mund të kontribuojnë në një reduktim prej 54 për qind të emetimeve të gazeve serrë për frymë, që do të ishte kryesisht për shkak të përdorimit të reduktuar të energjisë në zyra, thonë studiuesit e udhëhequr nga inxhinieri Yanqiu Tao i Universitetit Cornell.

Megjithatë, ndërkohë që 2-4 ditë pune në distancë do të çonin në një rënie deri në 29 për qind, kufizimi i punës në telekomunikacion në një ditë në javë do të nënkuptonte një rënie prej vetëm 2 për qind, që do të thotë asnjë përfitim, sipas ekipit të Longchi Yang të Microsoft.

Hulumtimi përfshiu të dhëna nga mbi 100.000 mostra, duke përfshirë Anketën Amerikane të Energjisë së Banimit dhe të dhënat e punonjësve të kompanisë Microsoft.