Nga 1 nëntori, në Serbi do të vendoset sistem që duhet ta ndjekin televizionet për rastet e humbjes së fëmijëve. Mediat, me urdhër të Policisë, do të obligohen të ndërprejnë programin dhe në 8 orët e para, çdo 30 minuta të publikojnë fotografinë e fëmijës së zhdukur.

“Nga data 1 nëntor, kur vendoset sistemi ‘Amber Alert’, pra ‘Më gjeni’ siç do të quhet në vendin tonë, në 48 orët e para ju si media do të merrni informacionin se fëmija është zhdukur në një poster të formatuar që duhet ta publikoni në 8 orët e para çdo 30 minuta”, ka shpjeguar për Tanjug Igor Juriq, themelues i fondacionit Tijana Juriq.

Sipas tij, kjo do të thotë se mediat do të kenë detyrimin të ndalojnë transmetimin e programeve të tyre çdo 30 minuta për të publikuar posterin e lartpërmendur dhe informacione se cili fëmijë mungon, një foto të fëmijës dhe informacione bazë për fëmijën, si dhe informacione se si ishte veshur fëmija dhe ku u zhduk.

“Të njëjtin informacion do ta merrni me SMS dhe do të njoftohen të gjithë ata që janë në stacionet e autobusëve dhe trenave, do të thotë të gjitha stacionet e autobusëve dhe trenave që kanë mundësi teknike për ta bërë këtë do të publikojnë të njëjtin informacion. Në fazën e parë, do të përfshihet edhe aeroporti “Nikolla Teslla”, i cili në vend të orarit të fluturimeve, do të publikojë informacione për një të mitur të zhdukur”, tha Juriq.

Ai shtoi se asgjë nuk do të ndryshojë në punën e policisë, kur bëhet fjalë për kërkimin e një fëmije, por e vetmja risi është se me sistemin e ri “Më gjeni”, komuniteti më i gjerë do të përfshihet në kërkim.