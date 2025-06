Fabrika e parë e avionëve në Türkiye, TOMTAS Aviation and Technology Inc., do të fillojë së shpejti prodhimin e pjesëve për helikopterin shumëfunksional Gokbey dhe aeroplanët trajnues Hurkus.

“Ne do të lëshojmë faturën tonë të parë në tetor,” tha për Anadolu Ali Eksi, një anëtar i bordit në TOMTAS, në margjinat e TEKNOFEST-it, ngjarja kryesore e teknologjisë dhe e hapësirës ajrore të Türkiyes.

“Brenda pak javësh do të përfundojnë proceset e certifikimit dhe do të fillojmë prodhimin e pjesëve strukturore të Gokbey dhe Hurkus”, shtoi Eksi.

TEKNOFEST-i, i cili u hap të mërkurën në provincën Izmir të Türkiyes, është organizuar çdo vit bashkërisht nga Fondacioni Turk i Teknologjisë (T3) dhe Ministria e Industrisë dhe e Teknologjisë që nga viti 2018 në bashkëpunim me ministri të tjera dhe dhjetëra institucione të tjera publike, kompani private dhe universitete.

Anadolu ka qenë ndër aksionerët mediatikë të TEKNOFEST-it si një partner global i komunikimit që nga edicioni i parë.

Historia e Aviacionit dhe e Teknologjisë TOMTAS daton në vitet 1920. Pas krijimit të Shoqërisë Turke të Avionëve në vitin 1925, u ndërmorën veprime për krijimin e një fabrike avionësh.

Në dritën e nevojave për kapital dhe personel teknik, u krijua një partneritet me kompaninë gjermane Junkers. Hapja zyrtare e Tayyare (Aeroplan) dhe Motor Turk AS (TOMTAS) u mbajt në vitin 1926 në provincën Kayseri të Türkiyes.

Disa nga pajisjet dhe personeli i fabrikës u sollën nga Gjermania.

Fabrika prodhoi dhe montoi disa pjesë avioni të patentuar nga Junkers.

Partneriteti u ndërpre në vitin 1928, megjithatë, për shkak të një diference pagash midis punëtorëve gjermanë e turq dhe dështimit të kompanisë gjermane për të përmbushur detyrimet e saj sipas marrëveshjes.

Aksionet e Junkers iu transferuan Shoqërisë Turke të Avionëve.

TOMTAS u rihap në vitin 1931 me emrin Fabrika e Avionëve Kayseri.

Fabrika, pasi kaloi nëpër disa ndryshime, në vitin 1950 u shndërrua në Komandën e sotme të Qendrës së Furnizimit dhe Mirëmbajtjes Ajrore Kayseri.