Kafja është një nga pijet më të pëlqyera në botë dhe në Ballkan është pothuajse e pamundur të imagjinohet një mëngjes pa erën e kafes.

Përveç kësaj, ka të dhëna statistikore që tregojnë pa mëdyshje se kafja e Balakot ka një traditë të gjatë dhe është një kënaqësi e vërtetë për të gjithë.

Faqja e specializuar e statistikave “World of statistics” në profilin e saj në rrjetin social X (ish-Twitter) ka publikuar së fundmi listën e vendeve në të cilat konsumohen më shumë kilogramë kafe për frymë në vit.

Qytetarët e Maqedonisë së Veriut, sipas të dhënave të publikuara, pinë 3,6 kilogramë kafe në vit, duke i vendosur kështu në vendin e 18-të në ranglistë.

Sipas këtyre statistikave, Finlanda është në vendin e parë, ku pihet deri në 9,6 kilogramë për banor në vit. Më pas vijon Norvegjia me 7,2 kilogramë, Holanda me 6,7 kg, Suedia me 6,5 dhe Sllovenia me 6,1 kilogramë.

Mesatarja botërore: Dy kilogramë kafe në vit për banor

Në dhjetëshen e parë është edhe Austria, ku banorët pinë 5,5 kilogramë në vit. Pasojnë Danimarka, Gjermania dhe Belgjika, me rreth 5 kilogramë kafe të konsumuar në vit për çdo banor.

Vendin e fundit në këtë listë e zë Nigeria me 0,03 kilogram kafe. Mesatarja botërore është dy kilogramë kafe për frymë në vit