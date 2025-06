Galatasaray do të përballet sonte kundër Manchester United në një ndeshje të Grupit A në Ligën e Kampionëve. Kampionët e Türkiyes në këtë ndeshje kërkojnë fitoren e tyre të parë.

Në të gjitha fushatat evropiane, përfshirë Ligën e Kampionëve të nivelit më të lartë, Galatasaray deri më tani ka luajtur 10 ndeshje jashtë fushe kundër klubeve angleze, por Luanët nuk mundën t'i mposhtën ata si mysafirë.

Galatasaray, i cili fitoi Kupën UEFA 2000 dhe një Superkupë UEFA në të njëjtin vit, ka luajtur kundër klubeve angleze 21 herë në histori.

Klubi i Istanbulit me Manchester United është takuar gjashtë herë, me Liverpool dhe Chelsean katër herë, me Arsenalin tri herë (një në terren neutral) dhe Leeds United dhe West Bromwich Albion nga dy herë.

Në këto 21 ndeshje kundër klubeve angleze (si në shtëpi ashtu edhe jashtë), Galatasaray fitoi tri ndeshje, pati tetë barazime dhe 10 humbje

Galatasaray mundi klubet angleze vetëm në shtëpi

Galatasaray fitoi tri herë kundër klubeve angleze, por vetëm në Istanbul: 2-0 kundër Leeds United, 3-2 kundër Liverpool dhe 1-0 kundër Manchester United.

Ndërkohë në Angli, Galatasaray pati tri barazime, por humbi shtatë herë.

Luanët humbën dy herë kundër Chelseat dhe Man Utd.

Arsenali, Liverpool dhe West Bromwich mundën nga një herë Galatasaray në garat evropiane.

Në stadiumin Parken të Kopenhagës, i cili është një terren neutral, Galatasaray mundi Arsenalin 4-1 në penallti për të fituar Kupën UEFA 2000, një sukses historik për Türkiyen.

Gjuajtja e penalltive përcaktoi fituesin pas kohës së rregullt dhe koha shtesë përfundoi 0-0 në finalen e zhvilluar në kryeqytetin danez.

Ka luajtur më shumë kundër Man Utd

Galatasaray dhe Manchester United janë mjaft të njohur me njëri-tjetrin pasi dy skuadrat janë përballur gjashtë herë në histori.

Ndër klubet angleze në garat evropiane, Galatasaray luajti më së shumti kundër Manchester United dhe skuadrat u takuan në fushatat e mëparshme të Champions League.

Galatasaray mundi një herë Manchester United në këtë turne.

Luanët mposhtën Man Utd 1-0 në një ndeshje të grupeve të Champions League 2012-13, e cila ishte ndeshja e tyre e fundit kundër njëri-tjetrit.

Ish-sulmuesi i Galatasaray dhe Turkiyes, Burak Yilmaz, shënoi golin me kokë kundër Djajve të Kuq në Kompleksin Sportiv Ali Sami Yen në vitin 2012.

Ndërkohë, Manchester United mundi Galatasaray dy herë në Old Trafford: 4-0 në Champions League 1994-95 dhe 1-0 në sezonin 2012-13 Champions League. Tri ndeshjet mes tyre përfunduan me barazim.

Man Utd përballet me eliminimin tronditës në 1993

Në vitin 1993, Galatasaray dhe Man Utd u takuan për herë të parë në raundin e dytë të Champions League.

Manchester United, i cili ishte favorit i barazimit, u trondit pasi Galatasaray shpëtoi një barazim 3-3 në ndeshjen e parë në Old Trafford.

Njerëzit e Sir Alex Ferguson udhëtuan më pas në Istanbul për ndeshjen e dytë, e cila përfundoi 0-0. Galatasaray luftoi për të fituar në golat si mysafirë për të vazhduar në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve.

Man Utd u eliminua në mënyrë senzacionale, duke mërzitur tifozët e tyre dhe dështimi i Djajve të Kuq në këtë ndeshje mbahet mend ende.