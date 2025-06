Në gjithsej 28 shkolla fillore në qytetin e Splitit në Kroaci nuk do të lejohet më përdorimi i celularëve, vendosi ushtruesi i detyrës së drejtorit të shkollave fillore të Qytetit të Splitit, nxënësit do të mund të vijnë me celularë në shkollë, por nuk do të lejohen t'i përdorin ato as gjatë orëve të mësimit, as gjatë kohës së pushimeve.

Drejtori i shkollës fillore Gripe-Lokve dhe kryetari i aktiviteteve të drejtorit, Davor Shimiq, për agjencinë e lajmeve HINA tha se disa shkolla tashmë kanë filluar ta zbatojnë këtë vendim, ndërsa shkollat ​​që nuk kanë nevojë duhet t’i mbledhin organet profesionale të shkollës, gjegjësisht Këshillin e Mësimdhënësve. Këshillin e Nxënësve dhe Këshillin e Prindërve. Ai thotë se shumica e shkollave tashmë e kanë këtë dispozitë, por nuk është e saktësuar, kështu që nuk zbatohet në praktikë.

“Reagimi i nxënësve në shkollat ​​ku ka nisur të zbatohet vendimi është i mirë, po ashtu edhe reagimet e prindërve, prindi duhet të vijë në shkollë për të marrë pajisjen nëse fëmija e përdor pa leje gjatë orëve të mësimit dhe pushimeve të shkollës. Deri më tani nuk ka asnjë problem”, tha Shimiq.

Mes të tjerash, ai ka shpjeguar se me kërkesë të drejtoreve janë pajtuar që nxënësit të mos përdorin pajisje celulare në shkollë. Ai tregon se nuk ndalojnë asgjë, por i mësojnë fëmijët të respektojnë rregullat - celularët mund të mbajnë me vete, por nuk guxojnë t'i përdorin kur fillojnë mësimet, përfshirë edhe pushimet, por pajisja duhet të jetë në çantën e shkollës.

Në rast nevoje për celular, leja për përdorimin e tij jepet nga mësuesi ose shërbimi profesional dhe kjo nuk vlen për fëmijët që duhet ta kenë celularin të ndezur për shkak të problemeve shëndetësore, për shembull fëmijët diabetikë që kanë nevojë për të matur glukozën e tyre në gjak.

Shefi i Departamentit Administrativ për Veprimtari Sociale të qytetit të Splitit, Mario Negotiq, e mirëpret një vendim të tillë unanim të drejtorit dhe e konsideron atë "një goditje e qëlluar".