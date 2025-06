Lojtarët e ekipit Galatasaray shënuan një fitore të madhe mbrëmë në Old Trafford në raundin e dytë të Grupit “A” të UEFA Ligës së Kampionëve pas përmbysjes 3:2 ndaj Manchester United. Mançesteri kaloi në epërsi në fazat e para të lojës, kur në minutën e 17-të Rasmus Hojlund u përplas me krosimin e madh të Marcus Rashford dhe e dërgoi topin me kokë në rrjetën e kundërshtarit. Vetëm gjashtë minuta më vonë “Galata” barazoi. Wilfred Zaha shfrytëzoi shumë reagimin e dobët të Diogo Dalot dhe mposhti Andrea Onanën për 1:1.

Epërsinë e vendasve e riktheu brilanti Hojlund, i cili në minutën e 67-të shënoi për 2:1 pas një depërtimi të madh solo. Sërish nuk vonoi shumë përgjigjja e Galatasarayit, e cila në minutën e 71-të me Kerem Arkturkoglu barazoi sërish. Në minutën e 76-të Onana bën një gabim të madh dhe ia kalon topin Dries Mertens, i cili më pas rrëzohet nga Casemiro në zonën e rreptësisë dhe merr kartonin e dytë të verdhë me penallti. Megjithatë, Manuel Icardi nuk arriti të realizojë penalltinë dhe kaloi mysafirët në avantazh. Mirëpo, Icardi e shpengoi veten në minutën e 81-të kur kaloi me një goditje të shkëlqyer pas Onanës për klubin turk për të festuar në Old Trafford.

Kjo është fitorja e parë e ekipit të Galatasarayit ndaj një ekipi anlgez të futbollit në fushë mysafire.