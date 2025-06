Është shumë e rëndësishme që rajoni të krijojë diçka që mund të quhet një komunitet digjital, i cili do të ndihmojë gjithë rajonin të integrohet në Bashkimin Evropian (BE), përpara se ta bëjë politika, u tha në Samitin e Gjashtë Digjital të Ballkanit Perëndimor, ngjarja më e madhe digjitale në rajon që filloi sot në Sarajevë.

Ministria e Komunikacioneve dhe e Transportit e Bosnjë-Hercegovinës po pret një Samit dyditor ku marrin pjesë përfaqësues të lartë të qeverive dhe ekonomive nga Ballkani Perëndimor, Komisioni Evropian, politikëbërës të biznesit dhe ekspertë kryesorë në fushën e teknologjive të informacionit dhe komunikimit, integrimin dhe transformimin digjital.

Nëpërmjet diskutimeve të ndryshme të paneleve dhe sesioneve të konferencave, gjatë samitit dyditor, do të sigurohet një pasqyrë më e thellë e tendencave dhe sfidave më të fundit në botën digjitale.

Edin Forto, Ministër i Lidhjeve dhe i Transportit i Bosnjë-Hercegovinës, tha se sot në Samit marrin pjesë më shumë se 100 pjesëmarrës dhe mbi 650 pjesëmarrës të regjistruar nga rajoni dhe Evropa, të cilët do të diskutojnë për të ardhmen në dy ditët e ardhshme. “Pse them se ata po flasin për të ardhmen?” Sepse është e pamundur të flitet për transformim digjital pa folur për të ardhmen. Kjo është arsyeja pse ngjarje të tilla janë kaq të rëndësishme. Bosnja e Hercegovina është mikpritëse këtë vit dhe jam krenar që këtu mund të flasim për disa gjëra që nuk janë vetëm politike, por ndikojnë në jetën e përditshme të qytetarëve”, tha Forto.

Ai u bëri thirrje operatorëve të telekomunikacionit, sektorit privat dhe atij shtetëror që të ndihmojnë në realizimin e kësaj ideje. “Është shumë e rëndësishme që rajoni të krijojë diçka që mund të quhet një komunitet digjital në përputhje me atë që kemi me komunitetin e energjisë dhe transportit. “Komuniteti digjital do të ndihmojë gjithë rajonin të integrohet në BE, përpara se politika të arrijë ta bëjë atë,” shpjegoi Forto.

Në një hap të rëndësishëm drejt bashkëpunimit rajonal dhe komunikimit celular të aksesueshëm, ulja e çmimit të roamingut ndërmjet Bashkimit Evropian (BE) dhe Ballkanit Perëndimor, nënshkruar në Samitin BE-Ballkani Perëndimor në Tiranë më 6 dhjetor 2022, hyri zyrtarisht në fuqi pak ditë më parë.

Qëllimi është që çmimi i roamingut ndërmjet BE-së dhe Ballkanit Perëndimor të afrohet me çmimet e brendshme deri në vitin 2028.

“Në praktikë, kjo do të thotë që të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor që udhëtojnë drejt BE-së do të paguajnë kosto më të ulëta roaming, por do të thotë gjithashtu që të gjithë miqtë dhe të afërmit tuaj, në fakt diaspora që jeton në BE, kur të vijnë në rajon, gjithashtu do të paguajë çmime më të ulëta të transferimit të të dhënave në roaming. Madje, kjo ulje çmimi shkon deri në 99%”, tha Mallinda Bregu – sekretarja e përgjithshme e Këshillit për Bashkëpunimin Rajonal. Steliana Nedera – përfaqësuese rezidente e UNDP-së në BeH, tha se duhet bërë shumë përpjekje dhe punë për të ngritur operacionin në një nivel të ri, nivelin e digjitalizimit.

“Dhe kjo do të thotë shërbim më i mirë dhe mënyra më të mira të zbatimit dhe ofrimit të shërbimeve për qytetarët”, tha Nedera.

Stefano Schnorr, Sekretari Gjerman i Shtetit në Ministrinë Federale për Digjitalizimin dhe Transportin, tha se Samiti Digjital i Ballkanit Perëndimor shërben si një platformë që mundëson mbështetjen për bashkëpunimin dhe transformimin digjital, inovacionin dhe lidhjen brenda Ballkanit Perëndimor. “Samiti mbledh të gjithë pjesëmarrësit, përfshirë përfaqësuesit e qeverisë, ata që janë liderë dhe përfaqësues të zhvillimit industrial, ekspertë, që të mblidhen në një vend dhe të diskutojnë temën e digjitalizimit, por edhe të marrin një mundësi dhe vëmendje ndaj sfidave themelore, por edhe mundësi”, tha Schnorr. Ai është i bindur se puna e përbashkët mund të çojë në një nivel më të lartë zhvillimi dhe bashkëpunimi mes zyrtarëve qeveritarë dhe të gjithë atyre që janë të përfshirë në proces.

“Samiti Digjital është një mundësi e shkëlqyer për të shkëmbyer ide, praktika më të mira dhe për të eksploruar mundësitë dhe bashkëpunimin mes vendeve të Ballkanit Perëndimor”.