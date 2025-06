Kosova për herë të parë nikoqire e Kampionatit Evropian të Xhudos

Ngjarja më e madhe sportive në vend do të mbledhë sportistë nga 50 shtete pjesëmarrëse me mbi 100 xhudistë elitarë të cilët do të garojnë për çmimin e madh prej 300 mijë eurove në total, në të gjitha kategoritë.