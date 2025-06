Si pasojë e konfliktit të armatosur në Rripin e Gazës, UEFA ka vendosur të shtyjë të gjitha ndeshjet e planifikuara në Izrael gjatë dy javëve të ardhshme me data të reja që do të konfirmohen më vonë.

Ndeshja kualifikuese për Evropianin mes Izraelit në Zvicër më 10 tetor është ndër ndeshjet që janë shtyrë.

Pas Zvicrës, Izraeli do të ballafaqohej, sipas planifikimeve, me Kosovën në kuadër të kualifikimeve për në Kampionatin Evropina të vitit të ardhshëm, por edhe kjo ndeshje mund të shtyhet dhe se UEFA është duke u marrë me këtë situatë.

Në njoftimin e UEFA-s thuhet se do të pritet edhe disa ditë për të vlerësuar nëse ndeshja ndërmjet Kosovës dhe Izraelit mund të luhet në datën e planifikuar më 15 tetor apo do të duhet të shtyhet.

UEFA shtoi se do të vazhdojë të monitorojë nga afër situatën dhe do të qëndrojë në kontakt me të gjitha ekipet e përfshira përpara se të marrë vendime për datat e reja dhe për ndryshimet e mundshme në ndeshjet e tjera të ardhshme.