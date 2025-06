Në selinë e NATO-s në Bruksel sot ka filluar takimi i ministrave të mbrojtjes të NATO-s, ku do të diskutohen një sërë çështjesh të rëndësishme, përfshirë luftën mes Rusisë dhe Ukrainës dhe situatën në Kosovë. Takimi në selinë e Aleancës drejtohet nga Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i cili iu drejtua gazetarëve në hyrje të ndërtesës së bashku me Presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i cili gjithashtu mbërriti në takimin ministror pa njoftim paraprak.

"Udhëheqja juaj, guximi i forcave ushtarake ukrainase dhe vendosmëria e popullit ukrainas vazhdojnë të na bëjnë përshtypje dhe frymëzim të gjithëve dhe ne do të jemi me ju për të mbështetur Ukrainën pasi është e rëndësishme për të gjithë NATO-n. Ministrat e mbrojtjes të NATO-s do të bisedojnë sot dhe Nesër. Do të flasim sigurisht edhe për Ukrainën. Do të takohet edhe Grupi i Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës ku do të mobilizojmë mbështetjen dhe do të koordinojmë mbështetjen tonë ushtarake për Ukrainën. Do të ketë gjithashtu një takim të Këshillit NATO-Ukrainë, i cili u krijua për të forcuar më tej marrëdhëniet tona dhe për të ndihmuar Ukrainën të shkojë drejt anëtarësimit në NATO”, tha Stoltenberg.

Ai theksoi se nesër do të diskutohen një sërë çështjesh të rëndësishme, duke përfshirë praninë e forcave të NATO-s në Kosovë.

"Nesër do të diskutojmë çështjet e parandalimit dhe mbrojtjes. Do të diskutojmë gjithashtu misionet dhe operacionet e NATO-s, duke përfshirë praninë tonë në Kosovë. Kemi parë tensione në rritje atje dhe është e rëndësishme që NATO ka rritur praninë e saj në Kosovë", tha Stoltenberg.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky shprehu mirënjohjen e tij për Stoltenberg për mbështetjen e tij.

"Ju ishit dy javë më parë në Kiev. Mendoj se ishte një takim shumë i rëndësishëm. Ne folëm për mbështetjen e Ukrainës dhe si ta kapërcejmë dimrin e ardhshëm. Kjo është një nga sfidat më të mëdha për ne. Ne jemi duke u përgatitur dhe tani kemi nevojë për mbështetjen të këtyre liderëve dhe kjo është arsyeja pse ne jemi sot këtu. Ne do të flasim për prioritetet dhe si ta dëbojmë Rusinë nga territori ynë. Është e rëndësishme të dini se nuk jeni vetëm. Uniteti është shumë i rëndësishëm", tha Zelenski, duke theksuar rëndësinë e sistemi i mbrojtjes ajrore.

Stoltenberg përsëriti se ata u takuan në Bruksel për të mobilizuar një mbështetje edhe më të madhe për Ukrainën.