Një aeroplanmbajtëse e dytë amerikane u nis drejt Detit Mesdhe për një "vendosje të planifikuar prej kohësh", tha Shtëpia e Bardhë të mërkurën, ndërsa pritet një ofensivë tokësore izraelite në Rripin e rrethuar të Gazës.

Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby tha se aeroplanmbajtësja USS Dwight D. Eisenhower dhe grupi i saj i goditjes janë planifikuar të fillojnë vendosjen në javët e ardhshme dhe do të kalojnë tranzit nga Oqeani Atlantik në rrugën për në Detin Mesdhe.

Aktualisht, asnjë dislokim nuk është planifikuar në Mesdheun lindor ku Shtetet e Bashkuara kanë vendosur aeroplanmbajtësen USS Gerald R. Ford për të penguar palët e tjera që t'i bashkohen konfliktit në Izrael dhe territoret e pushtuara palestineze.

Kirby tha se "USS Dwight D. Eisenhower" do të ishte në dispozicion nëse do të ishte e nevojshme dhe shtoi se nuk ishte marrë asnjë vendim.

"Ne po dërgojmë një mesazh me zë të lartë dhe të qartë: Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndërmarrin veprime nëse ndonjë aktor armiqësor ndaj Izraelit mendon të përpiqet të përshkallëzojë ose të zgjerojë këtë luftë. Ne gjithashtu do të vazhdojmë të flasim me partnerët tanë izraelitë për nevojat e tyre për t'u siguruar gjithçka që u nevojitet për të mbrojtur vendin dhe popullin e tyre”, shtoi ai.

Krahu ushtarak i Hamasit, Brigadat Al-Qassam, nisi një operacion gjithëpërfshirës të quajtur "Tufani Al-Aksa" të shtunën në mëngjes. Mijëra raketa u hodhën nga Gaza drejt Izraelit dhe grupet e armatosura hynë në vendbanimet në rajon.

Grupi tha se operacioni ishte në përgjigje të sulmeve izraelite në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Al-Quds/Jerusalemin Lindor të pushtuar dhe dhunës së shtuar mes kolonëve.

Si hakmarrje, ushtria izraelite nisi operacionin Shpata të Hekurta kundër Hamasit në Rripin e Gazës.

Më shumë se 2.300 njerëz janë vrarë në dhunë, duke përfshirë të paktën 1.100 palestinezë në Gaza dhe 1.200 izraelitë në anën tjetër.