Türkiye ka bërë presion për negociata ndërmjetësuese mbi të burgosurit civilë të mbajtur në Gazën e rrethuar nën një proces që mbikëqyret nga institucionet përkatëse me urdhër të Presidentit Recep Tayyip Erdoğan, thanë zyrtarët dhe mediat lokale.

“Ata po negociojnë për të siguruar lirimin e pengjeve”, i tha një burim zyrtar agjencisë së lajmeve AFP të mërkurën, duke konfirmuar një raport nga kanali televiziv privat Haberturk.

“Ne jemi të gatshëm të bëjmë gjithçka në fuqinë tonë, duke përfshirë ndërmjetësimin dhe arbitrazhin e drejtë për t'i dhënë fund konfliktit shpejt,” citon Anadolu Agency të ketë thënë Erdoğan.

Të mërkurën, Erdoğan foli me princin e kurorës saudit Mohammed bin Salman, presidentin algjerian Abdelmajid Tebboune dhe mbretin jordanez Abdullah II, si pjesë e përpjekjeve të Ankarasë për të depërshkallëzuar situatën midis Palestinës dhe Izraelit.

Udhëheqësi turk tha se qëllimi ishte t'u jepte fund tensioneve në rajon pa u përhapur në vende të tjera dhe të arrihet një paqe e drejtë përmes negociatave.

Duke vënë në dukje “përpjekjet e sinqerta dhe paqësore” të Türkiyes, ai shtoi se pritej gjithashtu mbështetje nga komuniteti ndërkombëtar, veçanërisht nga vendet e rajonit.

Zgjidhje me dy shtete

Ankaraja mbështet fuqimisht një zgjidhje me dy shtete për konfliktin Izrael-Palestinë, duke përfshirë krijimin e një shteti palestinez me Jerusalemin Lindor si kryeqytet.

“Dëshiroj të nënvizoj se një paqe dhe qetësi e qëndrueshme mund të vijë në rajon vetëm me krijimin e një shteti të pavarur palestinez, legjitimiteti i të cilit bazohet në rezolutat e OKB-së, me kufij dhe integritet gjeografik të vitit 1967, me Jerusalemin Lindor si kryeqytet, dhe me njohjen e saj nga e gjithë bota”, tha më herët Erdoğan.

“Të kërkosh një mënyrë tjetër përveç kësaj, të ndjekësh vullnete të tjera, do të thotë vetëm më shumë shkatërrim, më shumë lot dhe humbje jetësh,” tha ai.

Türkiye nuk do të pranojë asnjë hap a masë që nuk respekton shenjtërinë e Jerusalemit, i cili përmban vendet e shenjta të të tria besimeve, dhe statusin e Haram al Sharif, që përfshin Xhaminë Al Aksa, theksoi Erdoğan.

Lufta e vazhdueshme midis grupeve të rezistencës palestineze dhe Izraelit ka vrarë 1.200 izraelitë dhe 1000 palestinezë dhe ka zhvendosur dhjetëra mijëra mes bombardimeve të pamëshirshme izraelite dhe zjarrit të artilerisë.