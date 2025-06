Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, ka dërguar një mesazh me rastin e Takimit të Jashtëzakonshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OBI) në Xhide të Arabisë Saudite.

Erdoğan tha se takimi i jashtëzakonshëm i OBI-së demonstroi konkretisht vendosmërinë e botës islame përballë shtypjes në rritje nga Izraeli, si dhe solidaritetin me popullin palestinez dhe mbështetjen për luftën palestineze.

Presidenti turk tha se që nga dita e parë kanë bërë përpjekje të mëdha për zgjidhjen e krizës që filloi më 7 tetor dhe që mund të përhapet në gjithë rajonin.

"Deri më tani kemi zhvilluar biseda telefonike me 18 liderë në nivel të krerëve të shteteve dhe qeverive. Në bashkëpunim me autoritetet egjiptiane kemi dërguar tre avionë me ndihma humanitare në rajon. Ne vazhdojmë t'i zgjasim dorën popullit të shtypur të Gazës që jeton nën bllokadë për 17 vjet, por veprime të tilla si dërgimi i aeroplanmbajtësve në rajon, bllokimi i shpërndarjes së ndihmave për popullin palestinez dhe ndëshkimi i ashpër i popullatës së Gazës në tërësi kanë penguar përpjekjet tona për të mbështetur paqen”, thuhet në mesazhin e Erdoğan.

Ai theksoi se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara (OKB) krejtësisht joefektiv ka dështuar edhe një herë të përmbushë detyrën dhe përgjegjësinë e tij.

"Vendet perëndimore, të cilat janë shumë ambicioze në ruajtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, nuk kanë bërë gjë tjetër veçse kanë hedhur benzinë në zjarr. Me raportimet e tyre të njëanshme dhe hipokrite, mediat ndërkombëtare nxituan të justifikojnë vrasjen e njerëzve", shtoi ai.

Ai më tej shtoi se bombardimet e njerëzve të pafajshëm që ikin në zonat e quajtura "zona të sigurta", pikat kufitare, xhamitë, shkollat ​​dhe vendbanimet plot me civilë janë vetëm disa nga krimet e luftës.

"Masakra në Gaza mori një dimension të ri pas sulmit qyqar në Spitalin Baptist Al-Ahli. Ata që i hedhin benzinë ​​zjarrit me deklaratat e 7 tetorit janë po aq përgjegjës sa edhe autorët e kësaj masakre që thyen zemrat", tha ai.

Erdoğan tha se Türkiye do të vazhdojë të punojë për një armëpushim humanitar dhe vendosjen e stabilitetit të përhershëm në rajon.