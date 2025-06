Në kuadër të projektit "Mbështetja e Sektorit të Blegtorisë në Rajonin e Dragashit" nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA), 50 fermerë nga komuniteti goran i Komunës së Dragashit pranuan donacion makina të cilat përdoren në procesin e prodhimit të qumështit.

Koordinatorja e TIKA-s në Prishtinë, Fulya Aslan, disa ushtarë turq që shërbejnë në rajonin e Dragashit në kuadër të Misionit të NATO-s në Kosovë (KFOR) dhe një numër i prodhuesve të qumështit morën pjesë në ceremoninë e shpërndarjes.

Në deklaratën e saj për Anadolu, koordinatorja e TIKA-s, Aslan, tha se në kuadër të projektit, 50 fermerëve që merren me prodhimtarinë e qumështit në rajonin e Dragashit u kanë shpërndarë makina mjelëse, enë metalike për transportin e qumështit dhe komplete materiale higjienike.

Aslan tha se TIKA ka realizuar shumë projekte për të mbështetur bujqësinë dhe blegtorinë në Kosovë që nga viti 2004.

"Në kuadër të projektit, ne synojmë të sigurojmë që fermerët tanë të angazhuar në prodhimin e qumështit të prodhojnë në kushte higjienike, të rrisin cilësinë e prodhimit të qumështit dhe të kujdesen në sigurinë ushqimore. Njëkohësisht do të sigurojmë rritjen e të ardhurave të prodhuesve të qumështit. Pas shpërndarjes këtu, do të ofrohet trajnim për këta fermerë nga Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovës. Ne synojmë të maksimizojmë përfitimin e nxjerrë nga ky projekt me trajnimin që do të ofrohet", tha ajo.

Fermerët nga komuniteti goran që morën makineritë shprehën mirënjohjen e tyre për popullin turk dhe Agjencinë TIKA.

Në kuadër të projektit, 50 fermerëve nga komuniteti goran në komunën e Dragashit u janë ofruar makina mjelëse, enë metalike për transport qumështi dhe materiale higjienike.