LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Numri i viktimave në luftën gjenocidale të Izraelit në Gaza ka kaluar mbi 63.700
Më shumë se 161.200 palestinezë janë plagosur nga sulmet izraelite që nga tetori 2023, njoftoi Ministria e Shëndetësisë.
Numri i viktimave në luftën gjenocidale të Izraelit në Gaza ka kaluar mbi 63.700
Numri i viktimave në luftën gjenocidale të Izraelit në Gaza ka kaluar mbi 63.700 / AA
3 Shtator 2025

Të paktën 63.746 palestinezë janë vrarë në luftën gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori 2023, njoftoi të mërkurën Ministria e Shëndetësisë në Gaza.

Në deklaratën e ministrisë thuhet se 113 trupa janë sjellë në spitale në 24 orët e fundit, ndërsa 304 persona janë plagosur, duke e çuar numrin e përgjithshëm të të plagosurve nga sulmet izraelite në 161.245.

“Shumë viktima vazhdojnë të jenë të bllokuara nën rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e shpëtimit nuk arrijnë dot tek ata”, thotë ministria.

Ministria gjithashtu njoftoi se në 24 orët e fundit janë vrarë 33 palestinezë dhe më shumë se 141 janë plagosur nga sulmet izraelite ndërsa përpiqeshin të merrnin ndihmë humanitare.

Numri i përgjithshëm i palestinezëve të vrarë ndërsa kërkonin ndihmë ka arritur në 2.339, ndërsa më shumë se 17.070 janë plagosur që nga 27 maji.

Ministria tha se në 24 orët e fundit gjashtë palestinezë të tjerë, përfshirë një fëmijë, kanë vdekur nga kequshqyerja dhe uria.

Kështu, numri i vdekjeve të lidhura me mungesën e ushqimit që nga tetori 2023 është rritur në 367 persona, përfshirë 131 fëmijë.

Që nga 2 marsi, autoritetet izraelite kanë mbyllur plotësisht të gjitha pikat kufitare në Gaza, duke e shtyrë popullsinë prej 2,4 milionë banorësh drejt urisë masive.

Të sugjeruara

Një vlerësim për sigurinë ushqimore i mbështetur nga OKB-ja tashmë ka konfirmuar gjendjen e urisë në veri të Gazës dhe parashikon që ajo të përhapet më tej drejt jugut deri në fund të shtatorit.

Muneer Alboursh, drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, deklaroi se më shumë se 1.100 persona janë vrarë dhe 6.008 janë plagosur në sulmet izraelite mbi qytetin e Gazës që nga 13 gushti.

Alboursh tha se sulmet janë të orientuara sistematikisht ndaj institucioneve shëndetësore dhe ambulancave dhe se mijëra shtëpi e ndërtesa në atë zonë janë shkatërruar.

Ushtria izraelite vazhdoi sulmet mbi Rripin e Gazës më 18 mars dhe që atëherë ka vrarë 11.615 njerëz dhe ka plagosur 49.204, duke shkelur marrëveshjen për armëpushim dhe shkëmbim të robërve që kishte hyrë në fuqi në janar.

Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu po përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për shkak të luftës në këtë enklavë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us