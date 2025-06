Ministri izraelit i Mbrojtjes Yoav Gallant vizitoi trupat në kufi të enjten dhe la të kuptohet për fillimin e afërt të një operacioni të pritshëm tokësor në Rripin e Gazës.

"Tani e shihni Gazën nga larg, së shpejti do ta shihni nga brenda. Do të vijnë urdhrat," u tha Gallant ushtarëve.

Më vete, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u takua me ushtarë pranë Gazës dhe tha se do të "fitonte me forcë të plotë".

Izraeli ka bombarduar Gazën që nga një sulm i befasishëm nga Hamasi më 7 tetor dhe ka vendosur gjithë enklavën nën bllokadë, duke lënë 2,3 milionë banorët e saj me pak ushqim, ujë, karburant dhe furnizime mjekësore.