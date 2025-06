Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, nëpërmjet një postimi në Facebook ka thënë se sulmin e 24 shtatorit në Banjskë të Zveçanit e ka organizuar Klani i Novi Sadit, i cili sipas Kurtit është nën kontrollin e Ministrit të Mbrojtjes të Serbisë, Millosh Vuçeviq, kryetar i SNS-së.

“Para dy dekadave në Serbi sundonte Klani i Zemunit, kurse tash vendin atij ia ka zënë Klani i Novi Sadit. Kriminelë në luftë, kriminelë në paqe; kriminelë në Serbi, kriminelë në Kosovë. Presidenti i shtetit Aleksandar Vuçiq, porsi një capo-di-tutti-capi, ndodhet aty për të dëshmuar që ndonëse krimi e dikton shtetin, në fakt, është shteti që e dikton krimin”, shkruan Albin Kurti.

Kurti ngriti çështjen nëse BE-ja dhe ShBA-ja duhet të iniciojnë një Gjykatë Speciale për “Klanin e Novi Sadit”, që sipas tij do të ishte një goditje për mafian në Ballkan.

“Mirëpo, Kosova nuk ka juridiksion në Serbi. A nuk do të duhej që BE-ja dhe ShBA-ja të formojnë një Gjykatë Speciale për Klanin e Novi Sadit? Mafia ballkanike do të përjetonte goditje fatale, ndërkaq rajoni i Ballkanit do të hapej i tëri për demokraci evropiane, drejtësi ligjore, paqe të qëndrueshme dhe zhvillim të përshpejtuar”, shkruan Kurti.

Mes të tjerash, në publikimin e tij Kurti thotë se grupi terrorist në arrati i udhëhequr nga Millan Radojçiqi, i cili sulmoi Policinë e Kosovës më 24 shtator, po qëndron në Rashkë, ndërsa Ministria e Brendshme serbe atyre u ka ndarë vetura të tipit Shkoda Oktavia me ngjyrë të bardhë dhe të zezë e me tabela regjistrimi të Beogradit dhe Novi Sadit.

Një grup i armatosur prej dhjetëra personash sulmoi Policinë e Kosovës më 24 shtator në Banjskë të Zveçanit. Në përleshje humbi jetën pjesëtari i Policisë, Afrim Bunjaku.