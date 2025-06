I dërguari i posaçëm i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për Sigurinë Rrugore Jean Henri Todt përgëzon Zonjën e Parë Turke Emine Erdoğan për “rolin e saj kryesor” në projektin Zero Mbetje.

Erdoğan priti Todtin të hënën, i cili ishte në Istanbul për të marrë pjesë në programin e Ditës Botërore të Qyteteve të 31 Tetorit, në Mansionin Vahdettin në Istanbul. Gjatë diskutimit të tyre, Todt vlerësoi lidershipin e Türkiyes në betejën globale kundër mbetjeve dhe shprehu urimet e tij për Zonjën e Parë Erdoğan për rolin e saj kryesor në Projektin Zero Mbetje.

Todt nënvizoi rëndësinë e promovimit të transportit publik, çiklizmit dhe mjediseve urbane miqësore për këmbësorët për të reduktuar aksidentet e trafikut, për të rritur sigurinë rrugore dhe për të avancuar ekonominë rrethore.

Zonja e Parë Erdoğan gjithashtu ndau njohuri gjatë takimit, duke theksuar se qeveria, nën udhëheqjen e bashkëshortit të saj, Presidentit Recep Tayyip Erdoğan, arriti një reduktim të ndjeshëm të aksidenteve të trafikut nëpërmjet përpjekjeve për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e autostradave

“Unë besoj se do të arrijmë qytete më të sigurta, të jetueshme dhe të qëndrueshme duke punuar së bashku,” tha Erdoğan.

Erdoğan ndau detajet e shkëmbimit të tyre në llogarinë e saj në rrjetet sociale, duke u fokusuar veçanërisht në diskutimet në lidhje me lëvizjen “Zero Vision”, e cila ka ngjashmëri me konceptin Zero Mbetje.