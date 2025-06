President i Serbisë Aleksandar Vuçiq tha se ai kurrë nuk do ta nënshkruajë pavarësinë e Kosovës pavarsisht asaj që thuhet në skenën politike serbe.

Vuçiq tha se në çdo fushatë zgjedhore mund të dëgjohen të gjitha llojet e gjërave dhe një pjesë e mirë e tyre janë të pavërteta dhe gënjeshtra, por ai si president i Serbisë duhet të reagojë ndaj asaj që nuk e shqetëson atë si president, as bllokun e partive politike që ai personalisht i përkrah, por ka të bëjë me shtetin dhe postulatet bazë mbi të cilat mbështetet Serbia.

“Ashtu siç thanë në fushatën e kaluar se ata ishin kundër sanksioneve ndaj Rusisë dhe se do t'i prezantoja personalisht pas 3 prillit dhe pas atyre zgjedhjeve, unë nuk e bëra këtë, ndërkohë që ata vazhdojnë të mbrojnë sanksione ndaj Rusisë edhe sot e kësaj dite, kështu që tani trillojnë se unë jam gati të nënshkruaj pavarësinë e Kosovës vetëm që të kalojnë zgjedhjet”, tha presidenti serb, në një video të postuar në Instagram.

Vuçiq theksoi se dëshiron që qytetarët e Serbisë ta dinë se kjo është një gënjeshtër famëkeqe.

“Dhe si njeri i ndershëm, por jo vetëm kaq, por edhe si njeri që respekton kushtetutën e vendit të tij, ligjet e vendit të tij dhe që e do popullin e tij në “Kosovë e Metohi” më shumë se çdo gjë dhe që do t'i përmbahet ligjit dhe betimin e bërë mbi Ungjillin e Mirosllavit, dua t'ju them se është një gënjeshtër famëshme”, tha Vuçiq.

“Nuk mund ta rrëzojnë Serbinë me gënjeshtra dhe prandaj jam i sigurt se puna dhe rezultatet gjithmonë do të fitojnë”, përfundoi presidenti serb.

Ndryshe, për 17 dhjetor në Serbi janë caktuar të mbahet zgjedhjet parlamentare dhe lokale.