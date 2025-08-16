Ministri i Jashtëm i Norvegjisë tha të shtunën se presioni ndaj Rusisë duhet të rritet, duke shtuar se ishte i lehtësuar që asnjë vendim lidhur me Ukrainën nuk u mor pa përfshirjen e Kievit gjatë samitit ShBA-Rusi në Alaskë.
“Mund të duket sikur nuk u morën vendime konkrete”, citoi transmetuesi norvegjez NRK Espen Barth Eide.
Ministri norvegjez i jashtëm tha se është “i lumtur që asnjë vendim për Ukrainën nuk u mor pa praninë e tyre.”
“Qasja jonë është shumë e qartë dhe e palëkundur. Është e rëndësishme që presioni ndaj Rusisë të ruhet, të vazhdohet dhe, për sa më shumë të jetë e mundur, të rritet”, tha Barth Eide.
Ai shtoi se Oslo pret të marrë më shumë detaje mbi rezultatin e samitit gjatë orëve në vijim.
Trump tha të premten se pas takimit me presidentin rus Vlladimir Putin, tani i takon presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe liderëve evropianë “ta përmbyllin.”
“U ranë dakord për shumë pika, nuk ka mbetur shumë, e dini, një ose dy çështje mjaft të rëndësishme, por mendoj se mund të arrihen”, tha Trump gjatë një interviste për Fox News pas takimit historik me Putinin në Alaskë.
“Tani, kjo i takon presidentit Zelensky që ta përmbyllë. Dhe do të thoja gjithashtu se kombet evropiane duhet të përfshihen pak, por i takon presidentit Zelensky”, shtoi ai.
Trump dhe Putin u shprehën optimistë pas bisedimeve të tyre me dyer të mbyllura që zgjatën mbi tre orë, me liderin rus që tha se kishin arritur një “marrëveshje mirëkuptimi.”