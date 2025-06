Gjermania ka rritur në masë të madhe eksportet e armëve drejt Izraelit, njoftuan mediat.

Qeveria miratoi eksporte prej gati 303 milionë eurosh në Izrael deri më 2 nëntor – pothuajse dhjetë herë më shumë për gjithë vitin 2022 (32 milionë euro), sipas Ministrisë gjermane të Ekonomisë.

Miratimet përfshijnë kryesisht komponentë për mbrojtjen ajrore dhe pajisjet e komunikimit.

Që nga sulmi ndaj Izraelit nga grupi palestinez Hamas më 7 tetor, 185 kërkesa nga Izraeli janë përpunuar nga Gjermania, ndërsa zyrtarët në Berlin kanë thënë vazhdimisht se siguria e Izraelit është “arsyeja e shtetit” e Gjermanisë.

Gjatë një takimi të NATO-s në Bruksel muajin e kaluar, ministri gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius konfirmoi se Izraeli po kërkonte gjithashtu municione për marinën e tij.

“Ne do të diskutojmë me izraelitët se si do të vazhdojë kjo tani”, u citua të ketë thënë Pistorius.

Më shumë mbështetje materiale dhe ushtarake mund të jetë afër dhe zyrtarët gjermanë kanë thënë se do të përmbushin kërkesat e Izraelit kur ato parashtrohen.

Gjithashtu, ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock diskutoi një zgjidhje të mundshme paqeje për Rripin e Gazës në takimin e ministrave të jashtëm të G7-shit në Tokio.

“Ne kemi nevojë për zgjidhje të zgjuara se si dhe nga kush mund të menaxhohet Gaza në të ardhmen. Dhe ne kemi nevojë për hapa praktikë drejt një zgjidhjeje me dy shtete, edhe nëse kjo mund të jetë shumë larg”, tha Baerbock në fund të takimit.

Gaza nuk duhet të përbëjë kërcënim terrorist për Izraelin në të ardhmen, palestinezët nuk duhet të dëbohen nga Gaza dhe nuk duhet të ketë pushtim ose zvogëlim të përmasave të Rripit të Gazës, shtoi ajo.

Baerbock tha gjithashtu se nuk duhet të ketë zgjidhje politike të imponuar ndaj palestinezëve.