Erdoğan: Gaza po vuan katastrofë dhe krim kundër njerëzimit

Lidhur me Gazën, presidenti Erdoğan paralajmëroi se Izraeli “po provon durimin tonë me iluzionet e tokës së premtuar, duke përfshirë territorin e vendit tonë, me kërcënime për të përdorur armë bërthamore”.