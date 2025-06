Ndërsa fushata e pandërprerë ushtarake e Izraelit në Gazën e Palestinës vazhdon edhe pas një muaji, me të paktën 10.500 palestinezë të vrarë, një nismë bojkotimi në solidaritet me popullin e Gazës ka marrë ritëm në Türkiye.

Individë, kompani dhe organizata nga fusha publike dhe private janë kthyer në mënyrë aktive drejt alternativave të mallrave izraelite, ndërkohë që refuzojnë markat që mbështesin Izraelin dhe luftën e tij kundër Gazës së rrethuar.

“Pas masakrave të kryera nga Izraeli kundër palestinezëve në Gaza, u bë një çështje ndërgjegjeje që të ndërpriteshin burimet e financimit të vendit”, tha për TRT World një ilustruese nga Istanbuli, Feride Karatas, e cila i është bashkuar bojkotit kundër Izraelit.

"Unë kam dy fëmijët e mi; nuk mund t'i shikoj fëmijët në Palestinë që vuajnë, të frikësuar, duke u dridhur, duke qarë të pafuqishëm, vetëm... Kjo është arsyeja pse unë dhe miqtë e mi rreth meje po përpiqemi të bëjmë gjithçka që mundemi në ndërgjegjje të mirë”, tha ajo.

Duke mos lënë gur pa lëvizur, miliona turq kanë filluar gjithashtu të bojkotojnë sistemet e pagesave me kartela - pra Visa dhe Mastercard - për të ulur komisionet që kompanitë marrin nga transaksionet me kartela. Nga ana tjetër, njerëzit gjithandej Türkiyes kanë treguar një interes të shtuar për TROY, alternativë të zhvilluar nga Türkiye, që do të thotë "Metoda e pagesës së Türkiyes". Karatas është një nga ata njerëz.

Pasi mësoi për TROY, ajo bëri ndryshimin pa hezituar dhe inkurajoi rrethin e saj shoqëror të bënte të njëjtën gjë.

"Sigurisht që bojkotimi i produkteve individuale është i rëndësishëm. Por, burimi kryesor financiar i këtij vendi janë kartelat Mastercard dhe Visa që na është dashur t'i përdorim pothuajse çdo ditë," shpjegoi ajo.

Duke theksuar se një komision shkon për kompanitë që mbështesin Izraelin nga çdo produkt i blerë me kartë Mastercard dhe Visa, edhe nëse qytetarët vazhdojnë të bojkotojnë vetëm duke blerë produkte vendase, Karatas shtoi: “Bojkoti më i madh është shkurtimi i këtij burimi financimi”.

Mbi 10.500 palestinezë të vrarë

Për javën e kaluar, TROY ka qenë pika qendrore e një lëvizjeje të mediave sociale. Të martën, marka njoftoi se numri i kartave të saj kishte arritur në 19 milionë, me një rritje të konsiderueshme në vëllimin e blerjeve në muajin e kaluar.

Ummehan Peker, një këshilltare psikologjike, ishte ndër ata që mësuan për TROY nëpërmjet lëvizjes së mediave sociale.

Ajo tha për TRT World se ka kaluar në sistemin turk kryesisht për të bojkotuar Izraelin dhe sepse donte të mbështeste markën vendase.

"Ishte një vendim i lehtë. Presioni ndaj Palestinës më ka shqetësuar për një kohë të gjatë... Duke pasur parasysh situatën e sotme, duke parë që Mastercard dhe Visa mbështesin aq shumë Izraelin ishte arsye e mjaftueshme, dhe fakti që TROY është një markë vendase më lehtësoi zgjedhjen”, tha ajo.

Mizoritë e Izraelit në Gaza dhe mosgatishmëria e tij për t'iu përgjigjur thirrjeve për paqe dhe armëpushim, kanë shkaktuar një valë të madhe bojkotesh në Türkiye.

Nga universitetet e deri te bashkitë, organizatat publike dhe private kanë ndaluar shitjen e produkteve të markave që mbështesin Izraelin, e për pasojë edhe mizoritë e këtij vendi në Gaza.

Bashkia e provincës së Corumit, së pari, u zhvendos për të transferuar kartat e kreditit dhe të debitit të stafit të saj prej mbi 2.000 personash nga Visa dhe Mastercard në TROY.

Kryetari i bashkisë, Halil İbrahim Aşgın, theksoi se komisioni prej 1,5 për qind nga çdo transaksion nëpërmjet Visa dhe Mastercard po gjen rrugën drejt Izraelit dhe atyre që mbështesin pushtimin e territoreve palestineze.

Kompania e njohur Turkish Airlines i është bashkuar bojkotit duke hequr produktet izraelite nga terminalet e tyre vendase.

Parlamenti i Türkiyes gjithashtu njoftoi të martën se ata nuk do të përdorin më produkte të kompanive që mbështesin agresionin e Izraelit.

Që nga 7 tetori, Izraeli ka vrarë më shumë se 10.500 palestinezë në bombardime të pamëshirshme të Gazës – shtëpi e 2,3 milionë njerëzve. Rreth 40 për qind e të vrarëve janë fëmijë, sipas zyrtarëve.