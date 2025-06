Izraeli po kryen “krime lufte” para gjithë botës duke synuar spitalet, shkollat, vendet e adhurimit, xhamitë, kishat, madje edhe ambulancat që transportojnë të sëmurë dhe të vdekur dhe kampet e refugjatëve, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve gjatë fluturimit të tij të kthimit nga Arabia Saudite të shtunën, ku mori pjesë në Samitin e 8-të të Jashtëzakonshëm Islamik dhe u takua me homologët e tij për të diskutuar mbi sulmet e Izraelit në Gaza, përpjekjet e vazhdueshme për të ofruar ndihmë për civilët dhe hapat e mundshëm drejt një zgjidhjeje.

“Palestina, e cila ka luftuar për të ekzistuar nën okupim dhe shtypje për dekada, ka përjetuar një mizori të papërshkrueshme për 36 ditët e fundit. Civilët e pafajshëm në Gaza po humbasin jetën nën bombardimet e rënda pa dallim të Izraelit dhe janë zhvendosur me forcë nga tokat e tyre”,tha Erdoğan.

Duke pohuar se vendet perëndimore po i shikojnë të gjitha këto mizori vetëm nga tribuna, Erdoğan tha se ata që kanë ndërgjegje nuk mund të heshtin përballë gjithë kësaj.

“Që nga 7 tetori, ne kemi bërë përpjekje intensive për të vendosur një armëpushim humanitar nëpërmjet diplomacisë dhe dialogut”, tha ai.

Türkiye thekson rëndësinë e vendosjes së armëpushimit, përfundimit të përleshjeve dhe sigurimit të dërgimit të pandërprerë të ndihmave humanitare në Gaza, përsëriti presidenti turk.

“Deri më tani, ne kemi dërguar 10 avionë të mbushur me rreth 230 tonë ndihma humanitare në Egjipt për t'i dorëzuar Gazës”, tha ai.

“Komuniteti ndërkombëtar duhet të marrë masa kundër masakrave. Megjithatë, ne shohim se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara është përsëri jofunksional”,shtoi ai.

“Rajoni ynë mund të arrijë paqe të qëndrueshme vetëm me krijimin e një shteti të pavarur dhe sovran palestinez të bazuar në kufijtë e vitit 1967, me Jerusalemin Lindor si kryeqytet dhe me integritet gjeografik”.

Sulme të pamëshirshme

Izraeli ka nisur sulme të pamëshirshme ajrore dhe tokësore në Gaza – duke përfshirë spitalet, rezidencat dhe shtëpitë e adhurimit – që nga një sulm ndërkufitar nga grupi i rezistencës palestineze Hamas më 7 tetor.

Të paktën 11.100 palestinezë janë vrarë, duke përfshirë 4.506 fëmijë dhe 3.027 gra.

Sipas shifrave zyrtare, numri i të vdekurve në Izrael është rreth 1.400.