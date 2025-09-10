Polonia njoftoi të mërkurën se mjete të llojit dron kanë shkelur disa herë hapësirën e saj ajrore gjatë sulmeve ruse ndaj objektivave në Ukrainë, gjë që shkaktoi ndërhyrjen ushtarake për identifikimin dhe neutralizimin e kërcënimeve.
“Gjatë sulmeve të sotme të Federatës Ruse mbi objektivat që ndodhen në territorin e Ukrainës, hapësira jonë ajrore është shkelur disa herë nga objekte të tipit dron”, bëri të ditur Komanda Operative e Forcave të Armatosura të Polonisë në platformën sociale X me seli në ShBA.
Forcat polake përdorën armë kundër objekteve të depërtuara dhe po zhvillojnë operacione për lokalizimin e mjeteve ajrore të rrëzuara, thuhet në njoftim.
Autoritetet urdhëruan banorët në rajonet më të rrezikuara Podlaskie, Mazowieckie dhe Lubelskie të qëndrojnë nëpër shtëpitë e tyre derisa të përfundojnë operacionet ushtarake.
“Theksojmë se operacionet ushtarake janë në zhvillim dhe u bëjmë apel qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi”, u përcoll më tej.
Kryeministri Donald Tusk konfirmoi se operacioni është në vazhdim dhe se ushtria po përdor armë kundër këtyre objekteve.
Ai shtoi se është në komunikim të vazhdueshëm me presidentin Karol Nawrocki dhe ministrin e mbrojtjes Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Zëvendësministri i Mbrojtjes Cezary Tomczyk deklaroi se si Nawrocki ashtu edhe Tusk janë në dijeni të situatës dhe bëri apel që opinioni të ndjekë njoftimet e ushtrisë dhe policisë polake.
Polonia gjithashtu ka mbyllur disa aeroporte të mëdha, përfshirë atë Ndërkombëtar të Varshavës, Modlin, Lublin dhe Rzeszow-Jasionka, për shkak të situatës së sigurisë.
Senatori amerikan Dick Durbin më herët paralajmëroi se “shkeljet e përsëritura të hapësirës ajrore të NATO-s nga dronët rusë janë një paralajmërim serioz se (presidenti) Vladimir Putin po e teston vendosmërinë tonë për të mbrojtur Poloninë dhe vendet baltike.”
Tusk më herët kishte premtuar një “reagim vendimtar” ndaj shkeljes së hapësirës ajrore, duke theksuar të premten se Polonia “do të reagojë shumë vendosmërisht ndaj provokimeve të tilla.”