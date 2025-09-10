BOTA
2 minuta leximi
Polonia: Dronët rusë disa herë shkelën hapësirën tonë ajrore, ushtria reagoi
Forcat e Armatosura të Polonisë përdorën armë për neutralizimin e kërcënimeve, banorëve në tre rajone iu urdhërua të qëndrojnë nëpër shtëpi.
Polonia: Dronët rusë disa herë shkelën hapësirën tonë ajrore, ushtria reagoi
Polonia: Dronët rusë disa herë shkelën hapësirën tonë ajrore, ushtria reagoi / AA
10 Shtator 2025

Polonia njoftoi të mërkurën se mjete të llojit dron kanë shkelur disa herë hapësirën e saj ajrore gjatë sulmeve ruse ndaj objektivave në Ukrainë, gjë që shkaktoi ndërhyrjen ushtarake për identifikimin dhe neutralizimin e kërcënimeve.

“Gjatë sulmeve të sotme të Federatës Ruse mbi objektivat që ndodhen në territorin e Ukrainës, hapësira jonë ajrore është shkelur disa herë nga objekte të tipit dron”, bëri të ditur Komanda Operative e Forcave të Armatosura të Polonisë në platformën sociale X me seli në ShBA.

Forcat polake përdorën armë kundër objekteve të depërtuara dhe po zhvillojnë operacione për lokalizimin e mjeteve ajrore të rrëzuara, thuhet në njoftim.

Autoritetet urdhëruan banorët në rajonet më të rrezikuara Podlaskie, Mazowieckie dhe Lubelskie të qëndrojnë nëpër shtëpitë e tyre derisa të përfundojnë operacionet ushtarake.

“Theksojmë se operacionet ushtarake janë në zhvillim dhe u bëjmë apel qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi”, u përcoll më tej.

Kryeministri Donald Tusk konfirmoi se operacioni është në vazhdim dhe se ushtria po përdor armë kundër këtyre objekteve.

Të sugjeruara

Ai shtoi se është në komunikim të vazhdueshëm me presidentin Karol Nawrocki dhe ministrin e mbrojtjes Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Zëvendësministri i Mbrojtjes Cezary Tomczyk deklaroi se si Nawrocki ashtu edhe Tusk janë në dijeni të situatës dhe bëri apel që opinioni të ndjekë njoftimet e ushtrisë dhe policisë polake.

Polonia gjithashtu ka mbyllur disa aeroporte të mëdha, përfshirë atë Ndërkombëtar të Varshavës, Modlin, Lublin dhe Rzeszow-Jasionka, për shkak të situatës së sigurisë.

Senatori amerikan Dick Durbin më herët paralajmëroi se “shkeljet e përsëritura të hapësirës ajrore të NATO-s nga dronët rusë janë një paralajmërim serioz se (presidenti) Vladimir Putin po e teston vendosmërinë tonë për të mbrojtur Poloninë dhe vendet baltike.”

Tusk më herët kishte premtuar një “reagim vendimtar” ndaj shkeljes së hapësirës ajrore, duke theksuar të premten se Polonia “do të reagojë shumë vendosmërisht ndaj provokimeve të tilla.”


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us