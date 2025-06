Gjykata Ndërkombëtare Penale, sipas Anas Altikriti, shef ekzekutiv i Fondacionit Cordoba me seli në Mbretërinë e Bashkuar, duhet të gjykojë “Serinë e Krimeve të Luftës” të kryera nga Izraeli.

Operacioni i Izraelit "Shpatat e Hekurt" dhe veprimet që Izraeli ka ndërmarrë në Rripin e Gazës janë "pa dyshim një krim lufte në kaq shumë nivele", shprehet akademiku i shquar britanik, Altikrit.

“Nuk është as edhe një krim lufte. Është një seri krimesh lufte”, tha ai.

Ai shpjegoi se mungesa e dallimit midis objektivave civile dhe jocivile në sulmet izraelite është vetëm një nivel i krimeve të luftës që po kryhen.

"Okupatori izraelit ka ndërprerë nevojat e jetës në një rrip toke ku banojnë 2,5 milionë njerëz, gjysma e të cilëve janë fëmijë nën moshën 15 vjeç", tha ai.

“Fakti që njerëzit u paralajmëruan se nëse nuk lironin pjesën veriore të Rripit të Gazës, do të ishin në shënjestër, ky është një krim shpërnguljeje.”

Pastaj, tjetër është bombardimi i pjesëve jugore të Gazës, të cilat “supozohej të ishin pjesa e sigurt, ku pushtuesi u tha palestinezëve të shkonin”, shtoi ai.

“Bombardimi i instalimeve, i instalimeve civile dhe spitaleve, i shkollave, vrasja e individëve të shtypit: Sa kameramanë, sa korrespondentë lufte, sa janë shënjestruar dhe vrarë? Ky është një krim lufte.”

Altikriti theksoi se neni 4 i Konventës së Gjenevës dhe shumë traktate të tjera mund të citohen për situatën aktuale, "por fakti i çështjes është se ajo që ne kemi parë gjatë muajit të kaluar është një krim absolut, plotësisht i integruar".

Për hapat që bota duhet të ndërmarrë për të adresuar krizën, Altikriti thotë se nuk ka ‘absolutisht asnjë besim’ në komunitetin ndërkombëtar, por “besim absolut te njerëzit e botës dhe kombet e botës”.

“Ne kemi një problem të madh dhe mendoj se ajo që ka ndodhur muajin e kaluar, gjenocidi që ne kemi qenë dëshmitarë, është një simptomë e atij problemi”, tha ai.

“Fatkeqësisht, ne kemi një komunitet ndërkombëtar që duket se nuk është vërtet serioz për zbatimin e së drejtës ndërkombëtare, ligji që supozohet të ruhet, supozohet të zbatohet.

“Që jemi në pozicionin absurd ku liderët e një vendi, si ShBA-ja ose Britania e Madhe, po grinden nëse duhet të bëjnë thirrje për armëpushim, është një tregues se sa i thellë është ky problem”, tha Altikriti.

Gjatë intervistës ai përmendi shembullin e Partisë Konservatore në pushtet të Mbretërisë së Bashkuar ku së fundi pushoi nga puna "një nga anëtarët e saj sepse ai bëri thirrje për një armëpushim".

“Tani më lejoni ta bëj të qartë këtë. Thirrja për një armëpushim nuk është të anashkalosh njërën palë ose tjetrën. Thirrja për armëpushim është në thelb për të bërë thirrje për t'i dhënë fund dhunës dhe për t'u dhënë fund vrasjeve”, theksoi ai.

“Në fakt, as nuk do të habitesha nëse vrasësit (kryeministri Izraelit Benjamin) Netanyahu, qeveria e tij dhe IDF (Forcat e Mbrojtjes izraelite) dhe udhëheqja e tyre do të shpërbleheshin disi me më shumë paketa financiare, me më shumë ndihmë, me më shumë mbështetje mediatike, me më shumë inteligjencë, me më shumë kapacitet për të vazhduar kryerjen e krimeve kundër popullit palestinez”, tha ai.

Megjithatë, Altikriti theksoi se ai ka besim në "lëvizjen e kombeve të botës".

“Dhe dua të them, popujt e botës, anembanë globit, të cilët janë ngritur në miliona, dhjetëra miliona dhe po kërkojnë paqe, po kërkojnë mbështetje dhe ndihmë për popullin palestinez, po kërkojnë që vrasësit janë dërguar në GjPN dhe janë mbajtur në përgjegjësi, po i luten komunitetit ndërkombëtar të bëjë thirrje për armëpushim”, shtoi ai.