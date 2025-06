Përfaqësuesi i Përhershëm i Türkiyes në Kombet e Bashkuara, Sedat Onal, ka theksuar nevojën thelbësore dhe të menjëhershme për reformën e Këshillit të Sigurimit, duke thënë se procesi i reformës duhet të adresojë mangësitë aktuale të Këshillit.

"Nevoja për reformën e Këshillit të Sigurimit është e pamohueshme dhe nuk mund të shtyhet", u shpreh Onal të martën në një debat të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së mbi reformën e Këshillit të Sigurimit.

Ai tha se "Ajo që ka ndodhur së fundmi në Këshillin e Sigurimit e dëshmon këtë fakt", duke përmendur dështimin e Këshillit për të vendosur armëpushim dhe për të ndalur vuajtjet njerëzore në Palestinë "për shkak të paralizës së saj të natyrshme".

Duke theksuar se procesi i reformës duhet të adresojë dhe eliminojë mangësitë aktuale të Këshillit, sipas tij: "Këshilli duhet të pajtojë objektivat e përfaqësimit të drejtë dhe demokratik me ato të efektivitetit dhe efikasitetit pa sakrifikuar një objektiv për hir të tjetrit".

"Kjo përfshin një qasje gjithëpërfshirëse që do të fitonte mbështetjen e të gjitha shteteve anëtare. Një këndvështrim që do të theksojë dhe do t'i japë përparësi të mirës së përbashkët mbi interesat individuale kombëtare", shtoi ai.

Legjitimiteti i Këshillit në pikëpyetje

Në diskutimet mbi debatin vjetor, Presidenti i Asamblesë së Përgjithshme Dennis Francis tha se pa pasur reforma strukturore, performanca dhe legjitimiteti i Këshillit do të vazhdojë të vuajë.

“Dhuna dhe luftërat vazhdojnë të përhapen në rajone anembanë botës, ndërsa Kombet e Bashkuara duken kryesisht të paralizuara për shkak të ndarjeve në Këshillin e Sigurimit”, shtoi ai.

Pas katër përpjekjeve të pasuksesshme që kur konflikti shpërtheu në fillim të tetorit, Këshilli i Sigurimit miratoi një rezolutë mbi konfliktin të mërkurën.

Türkiye dhe shumë vende anëtare të OKB-së besojnë se reforma në Këshillin e Sigurimit është më urgjente se kurrë.

Nisur nga ky kontekst, presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka kërkuar vazhdimisht një reformë të tillë.