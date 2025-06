Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se presidenti gjerman Steinmeier dhe kancelari Scholz duket se janë të shqetësuar vetëm për situatën me Hamasin, pasi ata ia atribuojnë zhvillimet e fundit në Gaza vetëm sulmit të Hamasit më 7 tetor, në vend që ta shikojnë situatën në tërësi.

"Në përgjigjen tonë, ne ua kemi bërë të qartë atyre se ne e konsiderojmë Izraelin një shtet terrorist", tha presidenti turk Erdogan teksa iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve të shtunën gjatë kthimit nga Gjermania, ku u takua me zyrtarët gjermanë për të diskutuar sulmet e Izraelit në Gaza, si dhe marrëdhëniet turko-gjermane.

Ai kujtoi se në Palestinë u vranë 13 mijë fëmijë, gra dhe pleq, ndërsa 100-200 të vdekur nga pala izraelite u paraqit si përmbledhje e gjithë situatës.

Standarde të dyfishta

Erdoğan kritikoi faktin se veprimet e Izraelit janë të justifikuara në çdo rast dhe se vendet perëndimore u japin atyre mbështetje të pakufizuar.

"Në fund të ditës, ata i shohin veprimet e Izraelit si vetëmbrojtje, por ata nuk e shohin rezistencën palestineze si vetëmbrojtje", tha ai.

"Ata zhvendosën popullsinë e Gazës nga veriu në jug dhe bombarduan nga ajri, deti dhe toka nga të gjitha anët. Ideologjia mbizotëruese në rajon, duke filluar nga Theodor Herzl e deri më sot, është eliminimi dhe fshirja e palestinezëve nga ajo tokë”, shtoi Erdoğan.

Luftimi i dezinformatave

Duke iu referuar pushtimit të Irakut nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003, nën pretekstin e rremë të shkatërrimit armëve në masë, ai tha: "Sot Izraeli po përpiqet të legjitimojë në mënyrë të ngjashme agresionin dhe pushtimin e tij me gënjeshtra të ndryshme".

"Ata po bëjnë përpjekje për të mbuluar krimet e luftës që kanë kryer në Gaza me justifikime të sajuara. Izraeli i ka kryer këto krime me dashje, jo pa dashje ose gabimisht. Të gjitha masakrat janë planifikuar me kujdes, duke specifikuar se si dhe ku do të vriten gra, burra dhe fëmijë ", shtoi presidenti turk.

Duke iu referuar dezinformatave që kanë ndodhur që nga 7 tetori, Erdoğan thotë se "ata kanë shkuar përtej përhapjes së gënjeshtrave përmes përdoruesve të mediave sociale dhe tani po përdorin deklaratat e tyre zyrtare për të propaganduar gënjeshtra".

Që nga 7 tetori, Qendra e Luftimit të Dezinformimit në Drejtorinë e Komunikimeve ka ekspozuar gënjeshtrat e zyrtarëve izraelitë, ka ndarë të vërtetën ndërkombëtarisht dhe ka ekspozuar më shumë se 100 gënjeshtra të përhapura nga autoritetet izraelite, u shpjegoi presidenti Erdoğan gazetarëve.

"Ne po demaskojmë Izraelin dhe po ndërtojmë presion të rëndësishëm ndërkombëtar kundër tij. Deklaratat izraelite nuk qarkullojnë më lehtë në media. Ne kemi zbuluar mbi 100 gënjeshtra që u shpërndanë dhe u prezantuan nga zyrtarët izraelitë, duke siguruar që ato të bëhen lajm në mediat ndërkombëtare", shtoi ai.

Pacientët me kancer të sjellë në Turqi

Disa pacientë me kancer u evakuuan nga Gaza dhe të mërkurën udhëtuan nga një aeroport ushtarak në Egjiptin verilindor në Türkiye për trajtim.

Diagnozat e 27 pacientëve nga Gaza të cilët u sollën në Türkiye janë konfirmuar dhe trajtimi i tyre është në vazhdim, tha në një deklaratë të shtunën ministri turk i Shëndetësisë, Fahrettin Koca.

Lidhur me këtë çështje, presidenti Erdoğan tha: “Ne po ndërmarrim hapa të shumtë për Gazën, me fokus parësor iniciativat shëndetësore. Ardhja e 27 pacientëve me kancer në vendin tonë është vetëm një pjesë e çështjes, numri aktual i pacientëve është shumë më i lartë. Ka qindra pacientë që kanë nevojë për operacion”.

"Spitalet tona janë të disponueshme. Vetëm le t'i evakuojmë. Le t'i sjellim në spitalet tona, të ofrojmë trajtim dhe t'i kthejmë", tha Erdoğan.

Ndihma për Gazën e okupuar

Presidenti Erdoğan theksoi rëndësinë e një paqeje të qëndrueshme, duke thënë se "hapi më i përshtatshëm për Gazën është një armëpushim i menjëhershëm dhe prioriteti ynë do të jetë vendosja e një paqeje të qëndrueshme së bashku me një armëpushim. Pasi të arrihet një armëpushim, ne do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme që Izraeli të kompensojë shkatërrimin që ka shkaktuar".

"Ne do të përpiqemi të rindërtojmë infrastrukturën e dëmtuar në Gaza, duke bërë përpjekje për të rindërtuar shkollat, spitalet, sistemin e ujit dhe energjisë", shtoi Erdoğan.

Ndërsa Gaza ka qenë në një krizë të rëndë humanitare që nga 7 tetori, "Mbajtja e pikës kufitare Rafah është e një rëndësie të madhe. Ajo është bërë një mjet shpëtimi për Gazën, duke mbështetur civilët dhe jetët e pafajshme atje", tha ai.

"Ndihma jonë, edhe pse e kufizuar, arrin të arrijë te vëllezërit dhe motrat tona atje. Izraeli përpiqet të pengojë këtë ndihmë, duke e dënuar Gazën me uri dhe etje, ndonjëherë duke bllokuar kalimin e ndihmave".

Ai përsëriti se Türkiye mban komunikim me organizatat ndërkombëtare humanitare dhe Kombet e Bashkuara për të siguruar rrjedhën e ndihmave në Gaza.

Mospërhapja e armëve bërthamore

Duke pasur parasysh se Izraeli nuk është nënshkrues i Traktatit për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore, ai nuk është i detyruar të zbatojë rregullat e tij, andaj Erdoğan tha se: “Vendet anëtare mund të kërkojnë një mekanizëm verifikimi nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike për sigurinë bërthamore. Aktualisht jemi duke e nisur këtë proces”.

"Përparimi i kësaj çështjeje është kyç për balancimin e interesave strategjike në rajon. Ne do të vazhdojmë të ushtrojmë presion nga këtu. Ne, si Turqi, e bëjmë këtë thirrje. Armët bërthamore të Izraelit duhet të rishikohen tërësisht pa vonesë. Ne do ta monitorojmë atë. Unë apeloj opinionin botëror të mos lejojë të harrohet kjo çështje”, shtoi ai.

Hamasi dhe Izraeli po mbajnë pengje

Ndërsa kriza e pengjeve vazhdon, Presidenti Erdoğan mbi këtë çështje vlerësoi se: "Hamasi tashmë po paraqet kushtet e tij, të cilat përfshijnë lirimin e fëmijëve, nënave dhe baballarëve të ndaluar ilegalisht nga pala izraelite. Është shqetësuese të mendosh se qeveria izraelite ka arritur një pikë ku po burgos fëmijë 5-vjeçarë”.

"Qasja e Izraelit në Gaza duket si vrasje pa dallim, duke përfshirë edhe qytetarët e tij", shtoi Erdoğan, duke vënë në dukje se familjet izraelite kanë humbur shpresën në qeverinë e tyre.

Avionët Eurofighter

Kur u pyet nëse Gjermania ishte gati të angazhohej për t'i shitur Ankarasë avionë Eurofighter, Erdoğani tha se kancelari Scholz "nuk ndërhyri fare në këtë çështje".

“Me fjalë të tjera, ai nuk komentoi nëse do ta jepte apo jo Eurofighter. Ne tashmë e kemi bërë të qartë përgjigjen tonë. Nëse na i japin këta avionë, i japin; nëse nuk e bëjnë, a nuk kemi ne dyer të tjera ku mund të trokasim? Kemi mjaftueshëm”, tha Erdoğan, duke vënë në dukje se Türkiye ka shumë alternativa në rast se marrëveshja e Eurofighter dështon.

Ai kujtoi se më herët, kur ShBA-ja nuk i dha Türkiyes sisteme të mbrojtjes ajrore, Ankaraja iu drejtua Rusisë dhe mori S400.

Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet turko-greke, Erdoğani shprehu dëshirën për t'i përmirësuar ato. “Ne duam të pakësojmë armiqtë dhe të rrisim miqtë, shpresojmë ta bëjmë këtë hap. Është krejt normale që interesat e dy vendeve të rëndësishme dhe fqinje në rajon të jenë në të njëjtin drejtim”, tha Erdoğan.

Erdoğan tha se duke i dhënë përparësi dialogut dypalësh nuk do të ketë probleme në rajon që ata nuk mund t'i zgjidhin.