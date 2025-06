Numri i fëmijëve që Izraeli ka vrarë në Gaza në vetëm 3 javë tejkalon numrin e fëmijëve të vrarë në vitin 2019 deri më tani në zonat e konfliktit në mbarë botën, tha avokati palestinez Ahmed Aboful, i cili punon në fushën e së drejtës ndërkombëtare.

Aboful, këshilltar ligjor i organizatës për të drejtat e njeriut al-Haq, me seli në Ramallah, në Bregun Perëndimor, foli për fëmijët e vrarë në Gaza me rastin e 20 Nëntorit, Ditës Botërore të të Drejtave të Fëmijëve.

Ai deklaroi se sistemi shëndetësor në Gaza është shembur.

“Spitalet janë plot me të plagosur të shtrirë nëpër korridore. Mjekët janë të detyruar t'u japin përparësi të plagosurve. Edhe morgjet janë plot dhe mjekët kryejnë operacione pa anestezi. Qindra mijëra njerëz kërkojnë strehim nga bombardimet brutale. Shkollat ​​janë të mbipopulluara, ku ekziston rreziku i shpërthimit të një epidemie për shkak të kushteve të këqija të higjienës”, tha Aboful dhe shtoi se po bëhet gjithnjë e më e vështirë të përcaktohet se sa njerëz janë vrarë në Gaza dhe sa prej tyre janë fëmijë.

“Ajo që dinim përpara rënies së sistemit shëndetësor ishte se Izraeli po vriste një palestinez çdo 4 minuta në Gaza. Sipas shifrave të fundit nga Save the Children, numri i fëmijëve që Izraeli ka vrarë në Gaza në vetëm 3 javë ka tejkaluar numrin e fëmijëve të vrarë në zonat e konfliktit në mbarë botën që nga viti 2019. "Izraeli aktualisht po vret mesatarisht 6 fëmijë dhe 4 gra në orë," tha Aboful.

Ai deklaroi se Izraeli deri më tani ka kryer më shumë se 1.500 masakra në Gaza dhe ka zhdukur familje të tëra nga të dhënat.

“Izraeli bombardoi më shumë se 125 objekte shëndetësore, duke lënë jashtë funksionit rreth 20 spitale. Në javën e parë të luftës, Izraeli bombardoi Gazën me më shumë bomba dhe predha se sa hodhën Shtetet e Bashkuara në Afganistan në një vit. Izraeli vrau më shumë civilë në 25 ditët e para sesa Rusia në 1,5 vjet në Ukrainë. Brenda 1 muaji, ajo hodhi në Hiroshima lëndë shpërthyese të barazvlefshme me 2 bomba bërthamore", tha Abofoul. Ai po ashtu shtoi se ushtria pushtuese pranoi se bombardonte Gazën me eksploziv ekuivalent me 10 kilogramë për person.

“Izraeli deri më tani ka vrarë më shumë njerëz në Gaza sesa në gjenocidin serb të myslimanëve boshnjakë. Ky është gjenocid. "Kjo duhet të ndalet tani," tha Abofoul.

Ai theksoi se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara (KSKB) përmend 6 shkelje të rënda të të drejtave të fëmijëve gjatë luftës.

“Izraeli shkeli 3 nga këto të drejta: vrasjen dhe gjymtimin e fëmijëve, sulmimin e shkollave e spitaleve dhe pengimin e fëmijëve nga aksesi i ndihmës humanitare. Ai i kryen sulmet e tij qëllimisht dhe sistematikisht”, tha Aboful.

Ai theksoi se forcat e armatosura dhe grupet e armatosura janë të detyruara, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare humanitare, të marrin masa për të mbrojtur, veçanërisht fëmijët që janë të cenueshëm gjatë konflikteve.

“Strukturat civile, veçanërisht spitalet, kanë status të veçantë mbrojtjeje sipas ligjit ndërkombëtar humanitar. “Ushtria pushtuese izraelite nuk e ka ndërmarrë ende këtë veprim, ata nuk kanë ofruar prova serioze ose bindëse se vendet e mbrojtura e kanë humbur këtë mbrojtje të veçantë”, sqaroi Aboful.

Abofoul theksoi se të gjitha të dhënat në dispozicion tregojnë se Izraeli ka shënjestruar qëllimisht fëmijët dhe gratë.

“Synimi sistematik i Izraelit ndaj civilëve të mbrojtur, kryesisht grave dhe fëmijëve, spitaleve, ambulancave, shkollave të UNRWA-s, furrave të bukës, depove ushqimore dhe furnizimeve me ujë të UNRWA-s, uria e qëllimshme për të detyruar njerëzit të largohen nga Rripi i Gazës, tregon një politikë. Është një seri krimesh lufte dhe krimesh kundër njerëzimit, duke përfshirë urinë, spastrimin etnik dhe torturën. "Kjo është një tjetër Nakba që po shpaloset para syve tanë dhe shpesh tregon shenja serioze të gjenocidit," tha Aboful.

Ai tha se më shumë se 50% e popullsisë së Gazës përbëhet nga fëmijë.

“Shumica e fëmijëve në Gaza kanë përjetuar një ose më shumë sulme izraelite më parë. Disa kanë qenë më parë të plagosur dhe kanë humbur prindërit ose të dashurit. Asnjë fëmijë në botë nuk duhet të vuajë në këtë mënyrë. Është një njollë e turpshme për njerëzimin, fëmijët palestinezë duhet ta kalojnë këtë”, tha Aboful.

Ai kujtoi se personeli mjekësor në Gaza kishte filluar të përdorte termin "VCNSF", që do të thotë "Fëmijë i plagosur pa familje të mbijetuar", për fëmijët palestinezë.

“Kjo është një shkurtesë që nuk duhet të ekzistojë. Askush nuk e meriton këtë. Nuk mund të ketë asnjë justifikim për mizorinë dhe mospërfilljen e jetës njerëzore. Më dhemb zemra për fëmijët që kanë humbur prindërit ose familjet e tyre. "Vuajtjet që fëmijët palestinezë janë të detyruar të durojnë është e paimagjinueshme dhe çnjerëzore," tha Abofoul.

Ai gjithashtu përmendi se fëmijët palestinezë janë të traumatizuar rëndë.

“Raporte të ndryshme të përgatitura para sulmeve të fundit zbulojnë se më shumë se 91% e fëmijëve në Rripin e Gazës kanë përjetuar një formë të traumës. Vetëm kjo normë duhet të mjaftojë për të tronditur ndërgjegjen e njerëzimit, por për fat të keq vuajtjet e palestinezëve duket se po normalizohen dhe po tolerohen. Historia nuk do t'i falë ata që normalizojnë dhe racionalizojnë krimet e Izraelit kundër fëmijëve, sepse ata njerëz kanë gjithashtu gjakun e fëmijëve palestinezë në duart e tyre," tha Aboful.

Ai theksoi se organe të ndryshme të OKB-së, veçanërisht Fondi i OKB-së për Fëmijë (UNICEF), nuk arritën të përmbushin përgjegjësinë e tyre për mbrojtjen e fëmijëve gjatë konflikteve të armatosura.

“OKB-ja ka dështuar në mënyrë të turpshme në mbrojtjen e fëmijëve palestinezë. Është një skandal i plotë që Izraeli ende nuk është vendosur në listën e zezë vjetore të OKB-së të vendeve që shkelin të drejtat e fëmijëve në konflikte. Dështimi dhe mosgatishmëria e tyre për të mbrojtur fëmijët palestinezë si fëmijët e tjerë në mbarë botën vë në pikëpyetje besueshmërinë dhe efektivitetin e tyre”, shtoi Aboful.