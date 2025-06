Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin u takua të hënën me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy në kryeqytetin Kiev, gjatë vizitës së tij të paparalajmëruar në vendin e goditur nga lufta.

“Isha i nderuar të takohesha me Presidentin Zelenskyy sot në Kiev për të riafirmuar mbështetjen e palëkundur të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën. Ne, së bashku me aleatët dhe partnerët tanë, do të vazhdojmë të mbështesim nevojat urgjente të Ukrainës në fushën e betejës dhe kërkesat afatgjata të mbrojtjes”, tha Austin në një deklaratë në rrjetin X.

Nuk janë dhënë ende detaje të mëtejshme mbi rezultatin e takimit nga zyrtarë ukrainas ose amerikanë.

Austin njoftoi mbërritjen e tij në Kiev më herët të hënën në një mesazh në X, në të cilin ai tha se do të takohej me liderët ukrainas për të dhënë mesazhin e Uashingtonit se do të "vazhdojë të qëndrojë me Ukrainën në luftën e tyre për liri kundër agresionit të Rusisë, si tani edhe në të ardhmen.”

Departamenti i Mbrojtjes i ShBA-së tha në një deklaratë të veçantë se takimet do të përqendrohen në forcimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik midis ShBA-së dhe Ukrainës, duke përfshirë "sigurimin që forcat e armatosura të Ukrainës të kenë aftësitë e fushëbetejës që u nevojiten si për dimër ashtu edhe për të mbrojtur vendin e tyre kundër kërcënimeve të Rusisë në të ardhmen.”