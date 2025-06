Zonja e Parë e Türkiyes Emine Erdoğan shprehu shqetësim të madh për sulmet e Izraelit ndaj Palestinës, duke thënë se Ankaraja do të vazhdojë të bëjë përpjekje për të ofruar të gjitha llojet e mbështetjes për palestinezët.

“Sot, si rezultat i sulmeve të Izraelit në territoret e pushtuara palestineze dhe veçanërisht në Gaza që nga 7 tetori, ne jemi dëshmitarë të efekteve të tmerrshme që mund të ketë një luftë mbi gratë dhe fëmijët. Ndërsa Izraeli lëshon një breshëri të paprecedentë bombash dhe plumbash mbi civilët në Palestinë, reagimi ynë kolektiv është një tmerr dhe shqetësim i plotë”, tha zonja e parë turke Erdoğan për Newsweek në një intervistë ekskluzive të hënën.

Izraeli ka shkaktuar dhjetëra mijëra vdekje dhe lëndime duke synuar shkollat, vendet e adhurimit, objektet dhe madje edhe korridoret humanitare, tha zonja e parë e turke Erdoğan, duke shtuar gjithashtu se i ka bërë të pafuqishëm 18 nga 35 spitalet në Gaza pas sulmeve të tij dhe kufizimeve të burimeve, duke përfshirë spitalin e miqësisë turko-palestineze.

“Fatkeqësisht, nuk ka asnjë strehë të sigurt në rajon për 1,5 milionë banorë të Gazës që u zhvendosën me forcë. Ka gra shtatzëna, nëna me foshnja dhe fëmijë me nevoja të veçanta në mesin e këtyre njerëzve. A mund ta imagjinoni se sa e vështirë është për ta të merren me kushtet e konfliktit dhe zhvendosjes?”, ajo tha.

Türkiye nuk bën asnjë dallim midis fëmijëve palestinezë dhe fëmijëve nga Ukraina, Evropa, Amerika, Türkiye ose të kombe të tjera, tha Erdoğan, duke shtuar: “Çdo fëmijë ka të drejtën për një shtëpi të sigurt dhe të rehatshme, si dhe një arsim dhe kujdes të mirë shëndetësor, pavarësisht nga ku kanë lindur”.

Izraeli vepron me reflekse organizative

Izraeli ndjek një mënyrë të ndëshkimit kolektiv pa dallim midis burrave dhe grave, fëmijëve dhe të moshuarve, tha Erdoğan.

“Ajo që po ndodh tani në Gaza nuk mund të përshkruhet as si një luftë. Me teknologjinë e tij të fundit të armëve, ky është një shtet që përgjigjet me reflekse organizative”, shtoi ajo, duke theksuar se Izraeli shpërfill rregullat më themelore të së drejtës ndërkombëtare.

“Aktualisht në Palestinë, një shtet ndërluftues po kryen qartazi krime lufte, që përbëjnë krime kundër njerëzimit, në kundërshtim me vlerat universale humanitare dhe të drejtën ndërkombëtare. Ne nuk mund t’i konsiderojmë mizori të tilla si një problem që prek vetëm Palestinën, rajonin ose vendet myslimane”, tha ajo.

Njerëzit me ndërgjegje, nga Lindja në Perëndim, po ngrihen për kauzën e drejtë të Palestinës dhe miliona njerëz po protestojnë kundër “mizorive” të Izraelit në rrugë, sheshe dhe kampuset universitare anembanë globit, shtoi Erdoğan.

Duke iu kthyer samitit të fundit të Bashkuar për Paqe në Palestinë në Istanbul, zonja e parë tha se Türkiye vazhdon përpjekjet e saj intensive për të shpallur “masakrën” në botë dhe për të ndaluar sulmet.

“Vendi ynë do të vazhdojë të bëjë përpjekje për të ofruar të gjitha llojet e mbështetjes për popullin palestinez plotësisht brenda fushës së përpjekjeve të ndihmës humanitare”.

Mbështetja ushtarake amerikane për Izraelin

Erdoğan u bëri thirrje të gjithë aktorëve ndërkombëtarë të bashkëpunojnë për të arritur një paqe afatgjatë në Gaza.

Për rritjen e mbështetjes ushtarake nga ShBA-ja për Izraelin, ajo tha se ndezja e flakës së konfliktit është “në termat më të thjeshtë të marrësh pjesë në këtë masakër”.

“Fitillat, të cilat ShBA-ja ndihmoi Izraelin t’i blejë, synojnë spitalet, të porsalindurit në inkubatorë në kujdesin intensiv, shkollat, xhamitë dhe kishat, si dhe ambulancat që transportojnë pacientë dhe kampet e refugjatëve. Prandaj, kush mund të pohojë se Uashingtoni luan një rol konstruktiv në konflikti, duke qenë se ata vetë janë bashkëfajtorë në këtë akt të urryer?”.

Mbështetja e palëkundur e dhënë Tel Avivit nga një vend që e projekton veten “si udhëheqësi i Perëndimit” çon në thellimin e konfliktit izraelito-palestinez dhe madje përbën një kërcënim për paqen dhe rendin global, tha Erdoğan.

Türkiye u bën thirrje të gjitha vendeve që duan një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme për rajonin dhe botën të dëgjojnë thirrjen e njerëzve për paqe, jo ta heshtin atë, tha ajo, duke shtuar: “Ata duhet të mobilizojnë të gjitha burimet e tyre për t’u dhënë fund konflikteve dhe t’u bëjmë thirrje të gjitha palëve të respektojnë të drejtën ndërkombëtare.”