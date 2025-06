Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, të hënën pasdite priti në takim në Prishtinë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg.

Temat kryesore të këtij takimi ishin roli historik i NATO-s në Kosovë dhe kontributi i vazhdueshëm i misionit të KFOR-it për sigurinë dhe paqen në vend, krahas zhvillimeve të fundit në vend, si dhe rëndësia e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet institucioneve, njoftoi Zyra e Kryeministrit kosovar.

Duke folur për situatën e sigurisë, veçanërisht në raport me rrezikun e përhershëm që Serbia paraqet për të, ai veçoi praninë e 48 bazave të përparme operacione serbe përreth kufirit me Kosovën dhe sistemin kundërajror në afërsi të këtij kufiri. Me këtë rast, kryeministri Kurti nënvizoi edhe një herë rëndësinë e anëtarësimit të Kosovës në Programin e NATO-s për Partneritet për Paqe, si dhe propozoi hapjen e një zyre diplomatike të Kosovës në NATO.

Njëkohësisht kryeministri Kurti, në takimin me kreun e NATO-s, listoi sistemet ushtarake të Serbisë që përfshijnë sistemin e modernizuar të raketave “FK-3” dhe “Pancir S1” si dhe sistemet e tjera të raketave “Neva M1T” dhe “Kub M2 (SM)” të Brigadës 250 të ushtrisë serbe. Ai tha se sistemi FK-3 është sistem raketor kinez, me të cilin në vitin 2022 Serbia u bë vendi i parë në Evropë që operon me armë kineze, e që përfshin edhe dronët luftarakë CH-92. Ai shtoi se Forcat e Armatosura të Serbisë po ashtu kanë krijuar një njësi të veçantë për mbikëqyrjen e dronëve e cila si njësi operon në kuadër të Brigadës së 63-të të Parashutistëve të ushtrisë serbe”, Zyra e Kryeministrit Kurti.

Në takim është folur edhe për raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe për takimin e 26 tetorit me liderët evropianë në Bruksel. Me këtë rast, kryeministri Kurti nënvizoi edhe një herë rëndësinë e anëtarësimit të Kosovës në Programin e NATO-s për Partneritet për Paqe, si dhe propozoi hapjen e një zyre diplomatike të Kosovës në NATO.

Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, sot do të qëndrojë në Beograd, ndësa vizitën e tij në rajonin e Ballkanit Perëndimor do ta përmbyllë në Maqedoninë e Veriut.

Kryeministri Kurti, që në këtë takim shoqërohej nga zëvendëskryeministri i parë Besnik Bislimi, ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla dhe ministri për Komunitete dhe Kthim Nenad Rashiq, fillimisht shprehu falënderimin dhe mirënjohjen e popullit dhe Qeverisë së Kosovës për kontributin e çmuar të NATO-s në Kosovë.