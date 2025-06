Türkiye përshëndeti marrëveshjen midis Izraelit dhe Hamasit për një pauzë humanitare katërditore në Gaza dhe lirimin e pengjeve, tha të mërkurën Ministria e Jashtme turke.

Në një deklaratë, ministria e quajti marrëveshjen e shkëmbimit të pengjeve Izrael-Hamas një "zhvillim pozitiv për të parandaluar më shumë gjakderdhje".

Türkiye pret "përputhje të plotë" me marrëveshjen, e cila përfshin lirimin e disa pengjeve dhe të burgosurve dhe shtimin e ndihmës humanitare për Gazën, shtoi ajo.

“Shpresojmë që pauza humanitare do të ndihmojë në përfundimin e përhershëm të konfliktit aktual sa më shpejt të jetë e mundur dhe do të inicojë një proces drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme të bazuar në një zgjidhje me dy shtete”, thuhet në deklaratë.

"Ne gjithashtu vlerësojmë përpjekjet e Katarit për të arritur këtë marrëveshje."

Qeveria izraelite dhe grupi palestinez Hamas ranë dakord për një shkëmbim pengjesh të mërkurën herët.

Sipas marrëveshjes, 50 izraelitë të mbajtur nga Hamasi do të lirohen në këmbim të 150 të burgosurve palestinezë në burgjet izraelite, njoftuan mediat izraelite.

Marrëveshja përfshin gjithashtu një pauzë katërditore në luftime dhe hyrjen e 300 kamionëve të ngarkuar me ndihma humanitare, përfshirë karburantin, në Rripin e Gazës.

Marrëveshja lejon gjithashtu një zgjatje të pauzës dhe lirimin e mundshëm të më shumë fëmijëve dhe grave të mbajtura nga të dy palët.

Izraeli vlerëson se të paktën 239 izraelitë mbahen nga Hamasi pas sulmit të tij ndërkufitar më 7 tetor.