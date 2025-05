Portugalia ka përjashtuar mundësinë e zëvendësimit të avionëve të saj luftarakë të vjetëruar me F-35 të prodhimit amerikan për shkak të ndryshimeve të fundit të politikave të qeverisë amerikane.

Pavarësisht se Forcat Ajrore rekomanduan blerjen e F-35, ministri në largim i Mbrojtjes Nuno Melo i tha të enjten të përditshmes portugeze Publico se qeveria po shqyrton në vend të kësaj avionë të prodhuar evropianë.

"Në zgjedhjet tona, ne nuk mund të jemi të pavëmendshëm ndaj kontekstit gjeopolitik", tha Melo. “Pozicioni i fundit i ShBA-së, në kontekstin e NATO-s dhe në nivelin gjeostrategjik ndërkombëtar, na ka bërë të rishqyrtojmë opsionet më të mira.

Kjo shënon një nga rastet e para ku largimi i ShBA-së nga aleatët e saj tradicionalë ka prishur një marrëveshje të madhe armësh.

Melo tha se masa i jep përparësi "parashikueshmërisë" së furnizuesit të armëve.

"Ne duhet të besojmë se, në të gjitha rrethanat, këta aleatë do të jenë në anën tonë," tha ai. "Dhe ky aleat yni, i cili për dekada ka qenë i parashikueshëm, mund të sjellë kufizime në përdorim, mirëmbajtje, komponentë - gjithçka që ka të bëjë me sigurimin që avioni do të jetë operacional."

Javën e kaluar, Joachim Schranzhofer, kreu i komunikimeve në kompaninë gjermane të armëve Hensoldt, i tha gazetës gjermane Bild se "ndërprerësi i vrasjes" në avionë është "më shumë se një thashethem", duke sugjeruar se ShBA-ja mund t'i ndalojë avionët duke e bllokuar softuerin kryesor.

Në maj 2024, shefi i Forcave Ajrore të Portugalisë, Joao Cartaxo Alves paralajmëroi se flota e vendit e F-16-ve është 30 vjeç dhe se mund të duhet një dekadë që të mbërrijnë zëvendësuesit.

Ai paralajmëroi se Portugalia tashmë ishte "mbrapa" dhe i tha agjencisë së lajmeve Lusa se nuk kishte "asnjë opsion tjetër" përveç Lockheed Martin F-35.

Avionët luftarakë të prodhuar nga Amerika janë bërë një zgjedhje standarde për anëtarët e NATO-s dhe Lockheed i ka përshkruar ato si "diplomaci në veprim", sipas Airforce Technology.