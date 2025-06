Nëse Donald Trump fiton zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm në ShBA, do të ishte “katastrofë” për Evropën, tha ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius.

Pistorius i bëri komentet gjatë një paneli diskutimi në Forumin e Politikës së Jashtme të Berlinit të martën.

“Kushdo që të vijë në Shtëpinë e Bardhë, një rast do të ishte një katastrofë, rasti tjetër do të ishte shumë më i mirë”, tha Pistorius duke komentuar ndikimin e zgjedhjeve presidenciale të 2024 në ShBA në lidhjet transatlantike.

Ai tha se edhe nëse një demokrat fiton zgjedhjet, Evropa do të vazhdojë të përballet me sfida në lidhje me lidhjet pasi fokusi i Uashingtonit do të jetë më shumë në rajonin Indo-Paqësor.

“Nëse ata e bëjnë këtë, ata ndoshta nuk do të jenë në gjendje të mbajnë angazhimin e tyre në Evropë në të njëjtin nivel”, tha ai.

Pistorius tha se kombet evropiane brenda aleancës së NATO-s do të duhet të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e Evropës pas zgjedhjeve presidenciale në ShBA.

Trump, i cili shërbeu si president nga viti 2017 deri në vitin 2021, kishte kritikuar vazhdimisht aleatët evropianë të Amerikës se nuk ndanin barrën financiare dhe ushtarake të NATO-s dhe madje kishte kërcënuar se do të tërhiqte trupat amerikane nga Evropa.