Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha të mërkurën se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara (KS-OKB) nuk është në gjendje të bëjë thirrje për një armëpushim efektiv në Rripin e Gazës me një zë.

"Sulmet brutale të Izraelit ndaj Gazës dhe popullsisë së saj përbëjnë krime lufte. Ne u bëjmë thirrje të gjitha vendeve të civilizuara që të distancohen nga këto krime," tha Fidan në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi situatën në Lindjen e Mesme.

Fidan tha se nevojiten institucione të forta globale në kohëra të tilla të vështira pikërisht për të zbatuar ligjin ndërkombëtar dhe për të mbrojtur busullën morale të njerëzimit.

“Fatkeqësisht, Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka dështuar edhe një herë të përmbushë përgjegjësinë e tij për të ruajtur paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Nuk ishte në gjendje të bënte thirrje për një armëpushim efektiv me një zë”, tha ai.

Siç tha ai, Këshilli i Sigurimit i OKB-së nuk mund të ofrojë as një zgjidhje për të zhbërë padrejtësinë historike që palestinezët po vuajnë prej dekadash.

"Kjo paralizë me siguri do të jehojë më tej përballë krizave të tjera globale dhe do të minojë besueshmërinë e Këshillit të Sigurimit të OKB-së në sytë e njerëzimit. Kjo gjithashtu shkatërron sistemin ndërkombëtar të bazuar në rregulla mbi të cilin u themeluan Kombet e Bashkuara," tha Fidan.

Ai shtoi se “pa të drejtën ndërkombëtare, parime dhe një busull morale, ne jemi të gjithë në ujëra të paeksploruara”.

"Nëse nuk e zgjidhim këtë problem së shpejti, gjithçka do të na përhumbet përsëri nga radikalizmi gjithnjë e më i theksuar i të gjitha llojeve, i cili gjithashtu do të ushqehet me pandëshkueshmëri dhe padrejtësi", deklaroi Fidan.